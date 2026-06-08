Капитана сборной Дании Эриксена скоро выпишут из больницы после потери сознания

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен в ближайшее время будет выписан из больницы. Об этом сообщил врач национальной команды Мортен Бёсен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен

Фото: Soccer Football - International Friendly - Denmark v Ukraine - Odense, Denmark - June 7, 2026 Denmark's Christian Eriksen reacts, Soccer Football - International Friendly - Denmark v Ukraine - Odense, Denmark - June 7, 2026 Denmar Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен

Фото: Soccer Football - International Friendly - Denmark v Ukraine - Odense, Denmark - June 7, 2026 Denmark's Christian Eriksen reacts, Soccer Football - International Friendly - Denmark v Ukraine - Odense, Denmark - June 7, 2026 Denmar

7 июня 34-летний Эриксен упал на газон во втором тайме товарищеского матча со сборной Украины, который проходил в датском Оденсе. Встреча была досрочно завершена при счете 2:1 в пользу хозяев. Полузащитник быстро пришел в себя. Он прошел обследование в больнице, чтобы выяснить причину инцидента.

В 2021 году во время матча чемпионата Европы против финнов Кристиан Эриксен перенес сердечный приступ. Врачи оказали ему экстренную помощь на поле, в том числе сделали непрямой массаж сердца. В больнице игроку установили имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор.

Кристиан Эриксен выступает за немецкий «Вольфсбург». Ранее он представлял английские «Манчестер Юнайтед», «Брентфорд», «Тоттенхем», голландский «Аякс» и итальянский «Интер». Полузащитник является рекордсменом сборной Дании по количеству матчей (151), на его счету 46 мячей за команду.

Таисия Орлова