В Оренбуржье «вору в законе» Зауру Шипилову вынесли приговор

Оренбургский областной суд признал виновным 40-летнего Заура Шипилова по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии). Он известен в уголовной среде как Заур Нахичеванский и Заур Оренбургский. Об этом сообщает прокуратура региона.

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Как установил суд, с апреля 2019 года по июль 2025 года Заур Шипилов занимал высшее положение в преступной иерархии, осуществляя криминальное влияние на территории Оренбуржья. Подсудимый лично участвовал во встречах «лидеров» криминальной среды, разрешал споры между лицами и внедрял и развивал среди населения криминальную идеологию. Он также пропагандировал принятые в преступной среде традиции и правила, контролировал их соблюдение.

Суд назначил Зауру Шипилову наказание в виде лишения свободы на 9 лет с отбыванием первых 2 лет 6 месяцев в тюрьме, оставшегося срока — в исправительной колонии строгого режима. Также суд назначил штраф в размере 1 млн руб. и ограничение свободы на 1 год и 6 месяцев. Во время оглашения приговора подсудимый пытался прикрыть лицо бумагами и не попадаться в объективы камер.

Несмотря на то что Шипилов имеет связи с людьми из криминального мира за рубежом, экстрадировать его не могли, поскольку он имеет российское гражданство.

Ранее сообщалось, что Заур Шипилов, находившийся с июля прошлого года под арестом, вину не признавал. В рамках уголовного дела был наложен арест на имущество, принадлежащее обвиняемому и его семье, общей стоимостью более 13 млн руб.

Заур Шипилов родился в 1989 году в Оренбурге. После убийства его отца Байрама Талыбова — телохранителя вора в законе Икмета Мухтарова — в Москве в 2006 году Заур Шипилов жил в Турции, где его и «короновали» в 2013 году. В 2015 году его арестовали в России с крупной партией героина, в 2018 году он вышел на свободу.

Руфия Кутляева