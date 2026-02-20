Вору в законе предъявили статью

Полиция Оренбуржья завершила расследование уголовного дела против вора в законе Заура Шипилова, известного в криминальных кругах как Заур Нахичеванский. По версии следствия, в 2019-2025 годах Заур Шипилов занимал высшее положение в преступной иерархии и «внедрял и развивал среди населения криминальную идеологию». Статус вора в законе оренбуржец якобы получил еще в 2013 году, находясь на территории Турции. Рассматривать уголовное дело будет Оренбургский областной суд. Заур Шипилов, находящийся с июля прошлого года под арестом, вину не признает.



Расследование уголовного дела против 40-летнего вора в законе Заура Шипилова завершено и передано в Оренбургский районный суд. Об этом сообщили в полиции Оренбуржья. Зауру Нахичеванскому инкриминируется занятие высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).

По данным следствия, в 2019-2025 годах вор в законе осуществлял криминальное влияние на территории Оренбуржья. «Шипилов принимал личное участие во встречах «лидеров» криминальной среды, разрешал споры между лицами, ведущими преступный образ жизни, а также внедрял и развивал среди населения криминальную идеологию, пропагандировал принятые в преступной среде традиции и правила, контролировал их соблюдение»,— говорится в сообщении прокуратуры региона, утвердившей обвинительное заключение.

В рамках расследования уголовного дела суд наложил арест на принадлежащее обвиняемому и его семье имущество стоимостью более 13 млн руб. Заура Шипилова задержали и отправили под стажу в июле 2025 года. Тогда же правоохранители задержали в поселке Гринфилд на Новой Риге Вагифа Сулейманова (Вагиф Бакинский, Дипломат), поводом стало нарушение правил пребывания в России.

Заур Шипилов родился 18 октября 1985 года в Оренбурге. Отец Заура Нахичеванского — Байрам Талыбов — был телохранителем вора в законе Икмета Мухтарова. Их обоих расстреляли в 2006 году в Москве, когда те садились в припаркованный возле дома на Ленинградском проспекте Mercedes-500. По данным оперативников, Mercedes, в салоне которого был убит вор в законе, принадлежал Раилю Зейналову, на тот момент одному из собственников холдинга «Крокус Интернешнл», куда входил торговый комплекс «Крокус Сити Молл».

После убийства отца Заур Шипилов жил в Турции. В 2015 году в России криминального авторитета арестовали с крупной партией героина, а в 2018 году он вышел на свободу. Как сообщили «Ъ-Волга» источники в силовых структурах, Заур Шипилов не признает вину в инкриминируемом преступлении. Если его вина будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до 5 млн руб.

Около двух месяцев назад Оренбургский областной суд вынес приговор 59-летнему вору в законе Рашиду Хачатряну. Его признали виновным по ст. 210.1 УК РФ. Как выяснили следователи, в 2019 году Рашид Хачатрян, известный в криминальной среде как Рашид Джамбульский, Рашид Оренбургский и Рашид Карабахский, занимал высшее положение в преступной иерархии, осуществляя криминальное влияние на территориях Оренбургской области и Республики Татарстан. Суд приговорил Рашида Джамбульского к лишению свободы на 17 лет и 6 месяцев в исправительной колонии особого режима со штрафом на сумму 300 тыс. руб., с ограничением свободы на один год. На момент вынесения приговора Рашид Хачатрян уже отбывал срок, назначенный ему судом в Татарстане. В 2023 году Верховный суд Татарстана приговорил вора в законе к 18 годам колонии особого режима.

Сабрина Самедова