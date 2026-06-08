Оказался Север крайним

Уголовное дело возбуждено в отношении экс-руководителя управления Следственного комитета России (СКР) по Красноярскому краю Игоря Напалкова. Бывший высокопоставленный силовик, по предварительным данным, подозревается в мошенничестве. После выхода в отставку генерал-лейтенант юстиции перебрался в Краснодарский край и незаконно, по версии следствия, получал «северную» надбавку к пенсии. Предполагаемый ущерб составляет 1,5 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Следствие считает, что экс-глава управления СКР по Красноярскому краю Игорь Напалков незаконно получал «северную» надбавку к пенсии

Фото: СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия Следствие считает, что экс-глава управления СКР по Красноярскому краю Игорь Напалков незаконно получал «северную» надбавку к пенсии

Фото: СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Игорь Напалков, возглавлявший в 2010-2018 годах красноярское управление СКР, стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ) Выдвинутые против него подозрения, сообщили источники «Ъ-Сибирь», относятся к периоду, когда он уже находился в отставке. Перебравшись в Сочи, Игорь Напалков незаконно, по версии следствия, получал «северную» надбавку к генеральской пенсии. Предполагаемый ущерб составляет примерно 1,5 млн руб. По данным ресурса НГС24, Игоря Напалкова должны доставить в Красноярск, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Официально правоохранительные органы расследование не комментируют. О том, какие показания дал генерал, пока неизвестно.

Игорь Напалков родился в 1969 году в Волгоградской области, выпускник Саратовского юридического института им. Д. И. Курского. Длительное время работал в прокуратуре Волгоградской области и Калмыкии, был награжден именным оружием. В Следственном комитете России он работал со дня его образования в 2007 году. До того, как стать во главе красноярского управления СКР, Игорь Напалков руководил подразделением ведомства в Калмыкии.

В конце 2017 года в красноярском управлении СКР были выявлены хищения примерно 3,2 млн руб. при выполнении госконтрактов с фирмами, предоставлявшими услуги аутсорсинга. Правоохранители возбудили уголовное дело против тогдашнего начальника отдела материально-технического обеспечения Романа Чайковского, курировавшего вопросы закупок (в последующем он был осужден на 3 года 8 месяцев колонии). Дело получило большой резонанс, предположительно, оно могло стать одной из причин отставки руководителя Главного следственного управления СКР по Красноярскому краю генерал-лейтенанта юстиции Игоря Напалкова, которого в апреле 2018 года президент РФ Владимир Путин освободил от занимаемой должности.

На сайте красноярского управления СКР сохранилась декларация о доходах Игоря Напалкова и его супруги за 2016 год. Десять лет назад доход генерала составил немногим более 7 млн руб., около 21 тыс. руб. заработала его жена. В то время чете Напалковых принадлежали автомобили Mercedes-Benz E400 и BMW X3, три квартиры (140, 129 и 91,2 кв. м) находились в пользовании супругов.

Константин Воронов