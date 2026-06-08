Gloria Jeans попросила Минпромторг помочь с продажей производственных активов

Основатель сети Gloria Jeans Владимир Мельников обратился в Минпромторг с просьбой помочь продать или сдать в аренду две производственные площадки в Ростовской области — в Шахтах и Новошахтинске. Ведомство направило письмо с предложением крупнейшим участникам рынка ритейла одежды. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на письмо Минпромторга.

Минпромторг разослал предложение 44 компаниям, среди которых крупные ритейлеры («Твое», «Спортмастер», Familia, Finn Flare) и маркетплейсы Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет». Опрошенные «Ъ» участники рынка сомневаются, что активы удастся продать на фоне сокращения натуральных продаж одежды в России на 8–10% в 2025 году. Гендиректор Finn Flare Ксения Рясова заявила, что сети такие площадки не нужны. В Wildberries факт переговоров о покупке бизнеса Gloria Jeans ранее опровергли, назвав его неинтересным для компании.

Общая площадь помещений, включая объекты в Миллерово и Зверево, составляет 148,6 тыс. кв. м. В обращении к министру Антону Алиханову господин Мельников указал, что на площадках можно организовать полный цикл пошива одежды. Компания распродает активы с 2024 года. Раньше сеть владела пятью фабриками, но три из них пришлось продать ранее из-за острой нехватки персонала. Сейчас выставленные на продажу площадки являются последними крупными производственными активами Gloria Jeans в России. На продаже других фабрик компания заработала около 400 млн руб. Инвестором предприятий в Гуково и Зверево стал производитель спецодежды «Булава» (входит в концерн «Калашников»).

Подробнее — в материале «Ъ» «На чужое плечо».