С 16 по 20 июня в Казани введут временные ограничения движения и парковки транспорта в связи с подготовкой и проведением саммита Россия — АСЕАН. Соответствующий проект постановления проходит антикоррупционную экспертизу.

В Казани ограничат движение из-за саммита Россия — АСЕАН

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В это время в городе запретят движение и стоянку транспорта на ряде улиц и парковок, а также ограничат использование средств индивидуальной мобильности, включая электросамокаты и велосипеды.

Ранее сообщалось, что с 2 по 6 июля в Казани введут временные ограничения движения транспорта из-за проведения чемпионата России по велоспорту на шоссе.

