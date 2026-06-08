Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sam Hodde / Getty Images Фото: Sam Hodde / Getty Images

Кубок мира по футболу изображает две человеческие фигуры, поддерживающие на поднятых руках земной шар. По замыслу автора, это символизирует не только победу одной команды, но и футбол, объединяющий весь мир. Трофей смотрится солидно, и создается впечатление, что перед нами золотой монолит. Но это, конечно, не так. Если верить расчетам, подобная конструкция весила бы больше 70 кг. Поднять это над головой смогли бы не все даже на радостях от победы.

Поэтому Кубок мира полый внутри и весит 6 кг 175 г. Хотя 75% золота в трофее немало — 5 кг. Даже если оценивать его как лом, то по нынешним ценам он потянет почти на 53 млн руб. Остальной вес — это двойной слой малахита в основании знаменитой статуэтки. Все это великолепие постоянно покрывают лаком, чтобы не повредить, и, конечно же, используют в исключительных случаях. А победители в итоге получают на хранение позолоченную копию Кубка мира .

Кстати, рано или поздно дизайн придется менять. Дело в том, что после каждого чемпионата на него наносится гравировка с названием сборной и годом, когда была одержана историческая победа. Это происходит с 1974 года, и места остается все меньше. Эксперты утверждают, что через два-три чемпионата придется принимать меры: либо расширять основание, либо готовить новый трофей.

Впрочем, замену уже один раз проводили, ведь до 1974 года сборным за победу на мундиале вручали золотую статуэтку древнегреческой богини Ники, которую в итоге похитили. Так что не исключено, что в ближайшие 8–12 лет мы станем свидетелями еще одной замены самого крутого футбольного трофея.

Владимир Осипов