Иноагенту Ходорковскому дали 10 лет заочно по делу о военных фейках

Мещанский районный суд столицы приговорил бывшего главу нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского (признан в РФ иноагентом) к 10 годам заочно. Поводом для очередного дела бизнесмена стал пост, который он опубликовал в соцсети X в сентябре 2022 года, и видео в YouTube-канале в июле 2024 года. В них говорилось о потерях ВС РФ и об ударах по Украине.

Адвокат просил оправдать бывшего владельца ЮКОСа, утверждая, что он давно живет за границей, использует иностранные источники информации и не знал о ложности распространяемых им сведений. В прениях прокуратура просила назначить господину Ходорковскому (иноагент) 14 лет колонии.

В декабре 2010 года экс-бизнесмен получил 14 лет колонии по обвинению в хищении порядка 200 млн т нефти дочерних предприятий ЮКОСа на сумму около 800 млрд руб. и легализацию преступных доходов. Затем срок снизили до десяти лет и семи месяцев. Сам он называл уголовное преследование в отношении себя политически мотивированным. Был помилован в 2013 году указом президента и выслан в Германию.

В декабре 2015 года господина Ходорковского (иноагент) заочно арестовали по обвинению в организации убийства летом 1998 года мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. Также бывшему главе ЮКОСа инкриминируют причастность к покушениям в 1998 и 1999 годах на управляющего компанией East Petroleum Handelsgas GmbH Евгения Рыбина.

В октябре 2025 года ФСБ сообщала, что в отношении бывшего владельца ЮКОСа возбудили уголовное дело о террористическом сообществе, насильственном захвате власти и призывах к терроризму.

Подробнее — в материале «Ъ» «Иноагентов переводят в террористы».

Ефим Брянцев