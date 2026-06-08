Василий Березуцкий покинул пост главного тренера «Урала»

Бывший защитник сборной России Василий Березуцкий покинул пост главного тренера екатеринбургского футбольного клуба «Урал». Стороны прекратили сотрудничество в связи с истечением контракта специалиста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Василий Березуцкий

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Василий Березуцкий

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Березуцкий возглавил «Урал» в декабре 2025 года. Под его руководством команда провела 15 матчей, в которых одержала шесть побед, потерпела семь поражений и дважды сыграла вничью.

Сезон-2025/26 «Урал» завершил на третьей строке Первой лиги — второго по силе дивизиона страны. В стыковых матчах за право выхода в Российскую премьер-лигу екатеринбургский клуб уступил махачкалинскому «Динамо» по сумме двух встреч со счетом 0:3.

После завершения карьеры игрока в 2018 году Василий Березуцкий работал в тренерском штабе нидерландского «Витесса», московского ЦСКА, «Краснодара» и китайского «Шанхай Шэньхуа». С 2024 по 2025 год он руководил азербайджанским «Сабахом». Специалист привел команду к победе в кубке страны — этот трофей стал первым в истории клуба.

Таисия Орлова