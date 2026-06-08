Львова-Белова рассказала о передаче матери в Россию рожденного в Израиле ребенка

В Россию отправили полуторагодовалого мальчика, которого россиянка родила в Израиле, а потом не смогла забрать с собой на родину. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова в Telegram-канале.

По словам госпожи Львовой-Беловой, «по ряду причин мама не смогла оформить сыну необходимые документы» и забрать его с собой в Россию. Сначала мальчик жил «у знакомых», а позднее «оказался в учреждении». Мать ребенка пыталась вернуться в Израиль, но из-за нарушения миграционного режима у нее не получалось это сделать, подчеркнула Львова-Белова.

Совместными усилиями команды госпожи Львовой-Беловой, МИД России, дипломатов посольства России в Израиле и других ведомств мальчику оформили свидетельство о рождении, российское гражданство и загранпаспорт. «Все это время ребенку показывали видео с мамой, поддерживали их общение. И вот все документы оформлены, и бабушка, ставшая на время опекуном, – приехала к внуку»,— написала уполномоченный.