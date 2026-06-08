Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница
fonbet logo

Реклама, ООО Фонкор

Флорентино Перес переизбран на пост президента мадридского «Реала»

Флорентино Перес выиграл выборы на пост президента мадридского «Реала». Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Президент «Реала» Флорентино Перес

Президент «Реала» Флорентино Перес

Фото: Ana Beltran / Reuters

Президент «Реала» Флорентино Перес

Фото: Ana Beltran / Reuters

Срок полномочий Флорентино Переса истечет в 2030 году. Он получил 65% голосов. За его конкурента, бизнесмена Энрике Рикельме, проголосовали 35% избирателей.

О проведении досрочных президентских выборов Флорентино Перес объявил в мае. Впервые за 20 лет эта процедура прошла с участием нескольких кандидатов.

«Мы победили на выборах и будем продолжать работать, чтобы и дальше завоевывать титулы»,— сказал Флорентино Перес после переизбрания. Также он объявил о возвращении Жозе Моуринью на пост главного тренера —португалец руководил клубом с 2010 по 2013 год.

Пересу 79 лет, он занимал должность президента «Реала» с 2000 по 2006 год и был избран снова через три года. При нем клуб семь раз выиграл чемпионат Испании, трижды — кубок и семь раз — суперкубок страны, а также семь раз становился победителем Лиги чемпионов.

Таисия Орлова

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд