Флорентино Перес переизбран на пост президента мадридского «Реала»
Флорентино Перес выиграл выборы на пост президента мадридского «Реала». Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.
Президент «Реала» Флорентино Перес
Фото: Ana Beltran / Reuters
Срок полномочий Флорентино Переса истечет в 2030 году. Он получил 65% голосов. За его конкурента, бизнесмена Энрике Рикельме, проголосовали 35% избирателей.
О проведении досрочных президентских выборов Флорентино Перес объявил в мае. Впервые за 20 лет эта процедура прошла с участием нескольких кандидатов.
«Мы победили на выборах и будем продолжать работать, чтобы и дальше завоевывать титулы»,— сказал Флорентино Перес после переизбрания. Также он объявил о возвращении Жозе Моуринью на пост главного тренера —португалец руководил клубом с 2010 по 2013 год.
Пересу 79 лет, он занимал должность президента «Реала» с 2000 по 2006 год и был избран снова через три года. При нем клуб семь раз выиграл чемпионат Испании, трижды — кубок и семь раз — суперкубок страны, а также семь раз становился победителем Лиги чемпионов.