Флорентино Перес переизбран на пост президента мадридского «Реала»

Флорентино Перес выиграл выборы на пост президента мадридского «Реала». Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент «Реала» Флорентино Перес

Фото: Ana Beltran / Reuters Президент «Реала» Флорентино Перес

Фото: Ana Beltran / Reuters

Срок полномочий Флорентино Переса истечет в 2030 году. Он получил 65% голосов. За его конкурента, бизнесмена Энрике Рикельме, проголосовали 35% избирателей.

О проведении досрочных президентских выборов Флорентино Перес объявил в мае. Впервые за 20 лет эта процедура прошла с участием нескольких кандидатов.

«Мы победили на выборах и будем продолжать работать, чтобы и дальше завоевывать титулы»,— сказал Флорентино Перес после переизбрания. Также он объявил о возвращении Жозе Моуринью на пост главного тренера —португалец руководил клубом с 2010 по 2013 год.

Пересу 79 лет, он занимал должность президента «Реала» с 2000 по 2006 год и был избран снова через три года. При нем клуб семь раз выиграл чемпионат Испании, трижды — кубок и семь раз — суперкубок страны, а также семь раз становился победителем Лиги чемпионов.

Таисия Орлова