В Воронеже выставили на продажу бизнес-центр «Арсенал» за 360 млн рублей

Многофункциональный бизнес-центр «Арсенал» в Центральном районе Воронежа выставлен на продажу за 360 млн руб. Объект включает пятиэтажное здание общей площадью 5 9 тыс. кв. м с земельным участком 2,6 тыс. кв. м. Об этом сообщает издание De Facto.

Здание оснащено инженерными коммуникациями, лифтом и парковкой на 90 мест. Все коммерческие площади заняты арендаторами, среди которых кафе, салон красоты, ателье, конференц-зал, школа танцев и пункты выдачи маркетплейсов.

По данным Rusprofile, ООО «БЦ "Арсенал"» зарегистрировано на улице Арсенальной в Воронеже в июле 2015 года. Директором компании является госпожа Наталья Лапина. Учредителями выступают дочь известного воронежского искусствоведа, главы общественного совета при минкульте региона Бронислава Табачникова — Мария Табачникова (доля 78,06%) — и Валерий Гревцов (21,94%). Выручка по итогам 2025 года составила 59 млн руб. (-4% к году; годом ранее — 61 млн руб.), убыток — 2,7 млн руб. (годом ранее компания получила чистую прибыль в 6,9 млн руб.).

Накануне «Ъ-Черноземье» сообщал, что воронежский холдинг Koblik Group Егора Коблика выставил на продажу производственно-складской комплекс в Оренбурге. Актив оценен в 3,5 млрд руб.