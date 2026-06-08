«В итоге, конечно, будут приличные призовые»

Один из самых престижных теннисных турниров мира, «Ролан Гаррос», в мужском одиночном разряде выиграл Александр Зверев. Немецкий спортсмен с российскими корнями в финале взял верх над итальянцем Флавио Коболли. Зверев стал первым немецким теннисистом в истории, который смог выиграть Открытый чемпионат Франции. В женском одиночном разряде победа осталась за россиянкой Миррой Андреевой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Thibault Camus, AP Фото: Thibault Camus, AP

Победа россиянки в финале «Ролан Гаррос» точно не была неожиданностью. Во-первых, Мирра Андреева, несмотря на нежный возраст — 19 лет, давно находится в топ-10 лучших и не раз играла на турнирах Большого шлема. А во-вторых, ее соперницей в этот раз была совсем не именитая полька Майя Хвалинска, которая перед стартом турнира даже не попадала в первую сотню рейтинга.

Поэтому единственное, что могло остановить девушку из России, — это нервы. Но в этот раз все завершилось так, как надо: уверенной победой в двух сетах. Как Мирра смогла справиться с таким невероятным напряжением, она рассказала после победы:

«Мы решили, что попробуем позаниматься с психологом. Сначала мы разговаривали раз в неделю, а потом начали созваниваться перед каждым турниром. Иногда мне надо во время турнира поговорить, вот как сейчас, к примеру. Я чувствовала, что очень сильно нервничаю перед полуфиналом и финалом. Мы пробовали много разных китайских техник по дыханию, помогающих держать фокус. Я чувствую, что мне все подходит, все нравится и все работает».

Стоит сказать, что перед финалом Мирра Андреева появилась на корте в футболке сборной Франции, что вызвало недоумение у болельщиков в России. Поэтому теннисный обозреватель “Ъ” Евгений Федяков, который работал на парижских кортах, конечно, задал Мирре вопрос на эту тему. Оказалось, что юная звезда тенниса совершенно не разбирается в футболе и даже путает сборную и клуб ПСЖ:

«Сейчас Франция выиграла Лигу чемпионов. Я не очень интересуюсь футболом, но им подарили такую футболку с моим именем на спине. Поэтому мне показалось прикольным, если я надену похожую: может, больше французских фанатов придет за меня поболеть в финале».

Теперь после победы на «Ролан Гаррос» Мирра Андреева может считаться настоящей звездой мирового тенниса. По крайней мере, прогресс в игре у нее серьезный, уверен заслуженный тренер России Борис Собкин:

«Мирра, конечно, еще юная, но играет она уже не по-детски. Структурно ее теннис очень неплох, и по мощи подача на уровне 190 км/ч. Все это говорит о том, что ребенок уже вырос».

Впрочем, прогресс в игре — это еще не победы на турнирах Большого шлема. Немец с русскими корнями Александр Зверев грезил подобной победой всю жизнь. Он играл в финалах, но дотянуться до титула не мог долго, хотя ему уже 29 лет. Зверева даже называли лучшим теннисистом среди тех, кто не брал титул. Но он отвечал, что предпочитает быть худшим среди тех, кто выигрывал один из турниров Большого шлема.

И вот наконец это произошло. В финале Зверев одолел итальянца Флавио Коболли. Матч затянулся на пять сетов, шел больше четырех часов, но все-таки Александр Зверев выиграл. Пятый сет под аплодисменты болельщиков он взял у итальянца со счетом 6:1. После победы Зверев упал на корт и не скрывал слез. Потом были объятия с родными, поздравительные речи. Ну и в итоге, конечно, будут приличные призовые — €2,8 млн. Мирра Андреева получит за победу такую же сумму.

Владимир Осипов