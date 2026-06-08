Полиция Молдавии сообщила об обнаружении места падения беспилотника у села Лопатна

В ночь на 8 июня вблизи села Лопатна Оргеевского района Молдавии взорвался беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную полицию.

Как пояснили в правоохранительных органах, около полуночи от жителя села поступило сообщение о том, что он видел неизвестный летательный аппарат, возможно, дрон, который впоследствии взорвался. По предварительным данным, никто не пострадал. На месте происшествия работают правоохранители и саперы, территория взрыва оцеплена.

Министерство иностранных дел Молдавии 2 июня вызвало временного поверенного в делах России в Кишиневе и вручило ему ноту протеста из-за попадания беспилотника в многоквартирный дом в румынском городе Галац 29 мая. Румынские власти, в свою очередь, обвинили Москву в нарушении международного права, отметив, что дрон был российским и его сбили украинские силы ПВО. В тот же день глав российских дипмиссий вызывали в МИД Румынии и Австрии. Кроме того, Румыния закрыла российское генконсульство в Констанце и объявила генконсула Андрея Косилина персоной нон грата.