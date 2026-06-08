Politico: в Венгрии начнут антикоррупционное расследование против окружения Орбана

Глава Венгерского управления по борьбе с коррупцией (IH) Ференц Пал Биро заявил о планах начать расследование против нескольких человек из окружения бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Он сообщил об этом в интервью изданию Politico. По словам господина Биро, их подозревают во взяточничестве и систематическом хищении государственных средств. При этом конкретных имен он не назвал.

IH был создан в 2022 году по требованию Евросоюза как независимый регулятор для отслеживания того, на что в Венгрии идут поступающие из ЕС деньги.

По словам господина Биро, в последние годы большинство правительственных контрактов получили три компании — глава IH не назвал их. За четыре года они получили от властей в общей сложности около €10 млрд. По оценке регулятора, многие расценки на товары и услуги в этих контрактах были завышены, иногда в несколько раз по сравнению с рыночными.

Господин Биро также рассказал, что при Викторе Орбане его самого пытались подкупать и запугивать, когда он начал расследовать эту схему государственных закупок.

В мае новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр посетил Брюссель, где договорился о разморозке €16,4 млрд, передача которых Венгрии была заблокирована из-за прежних претензий ЕС к коррупции в Венгрии и «несоблюдению принципа верховенства закона».

Яна Рождественская