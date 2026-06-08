Собиравшегося воевать на стороне Украины омича осудили на 17 лет

2-й Восточный окружной военный суд вынес приговор в отношении жителя Омской области, обвиняемого в участии в деятельности террористической организации, а также подготовке теракта. Подсудимому назначили 17 лет лишения свободы, из которых первые четыре года он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По версии следствия, фигурант дела в ноябре 2023 года установил контакт с представителем украинского военизированного объединения «Легион Свобода России» (признано террористическим и запрещено в РФ). Омич заполнил анкету с данными о себе и сообщил о готовности участвовать в боевых действиях на стороне Украины.

Тогда же злоумышленник получил пособие о взрывчатых веществах и их изготовлении, а также инструкции по изучению образцов вооружения стран-членов НАТО и его применению. По заданию куратора он, согласно материалам дела, передал представителям террористической организации информацию о местонахождении военного комиссариата, о прошедшем военном эшелоне и его составе, а также информацию по релейным шкафам на железнодорожной станции.

В феврале 2024 года житель Омска обсудил с куратором возможность выехать на территорию Украины, чтобы вступить в «Легион Свобода России» (признано террористическим и запрещено в РФ). В марте того же года правоохранители задержали его.

Александра Стрелкова