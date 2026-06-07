За сутки при атаках ВСУ пострадали девять белгородцев, в том числе ребенок

ВСУ за минувшие сутки атаковали Белгородскую область 91 раз. Как сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев, в результате пострадали девять человек, в том числе ребенок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Пострадавшие установлены в Белгородском, Валуйском, Ракитянском и Шебекинском округах. 12-летняя девочка проходит лечение в детской областной больнице. Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести. После телемедицинской консультации с федеральным медцентром принято решение, что перевод в Москву не требуется. Все остальные раненые также находятся под наблюдением местных врачей.

Ударам со стороны Украины также подверглись Белгород, Борисовский, Волоконовский, Грайворонский, Краснояружский, Новооскольский и Яковлевский округа. ВСУ 15 раз применили артиллерию и реактивные системы залпового огня, пять раз сбросили взрывные устройства с дронов. Над регионом сбили 91 беспилотник.

По данным господина Шуваева, сутками ранее в результате атак ВСУ два человека погибли и семеро пострадали.

Алина Морозова