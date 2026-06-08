Первое издание «Евгения Онегина» выставили на торги почти за 2 млн рублей

Автограф Максимилиана Волошина выставлен на торги аукционного дома «Литфонд» 11 июня за 2,5 млн руб. Также заявлено первое полное прижизненное издание романа в стихах «Евгений Онегин» Александра Пушкина, его оценили в 1,8 млн руб., сообщили ТАСС в пресс-службе «Литфонда».

Торги состоятся 11 июня. В числе других лотов:

«Досуги крымского судьи, или второе путешествие в Тавриду» в двух частях Павла Сумарокова, начальная стоимость — 2 млн руб.;

первое и единственное отдельное прижизненное издание поэмы «Полтава» Александра Пушкина 1829 года — 1,2 млн руб.;

первое и единственное отдельное издание стихотворения Владимира Маяковского «История Власа, лентяя и лоботряса» с рисунками Наталии Ушаковой — 700 тыс. руб.;

поэтическая книга «Ночные Каракули. Литутильпервый. Продукция №184» Алексея Крученых 1932 года с собственноручной нумерацией и подписью поэта — 450 тыс. руб.;

агитационный плакат Александра Родченко «1 рубль я сегодня внесу в Добролет, Промбанк, Госбанк и стану акционером Добролета» с монограммой художника — 800 тыс. руб.;

архив к фильму «Весна» Григория Александрова, включающий рабочий вариант картины и два тома режиссерского сценария, а также четыре кинопрограммы кинотеатров «Метрополь» и «Ударник» — 300 тыс. руб.;

«Житие Александра Свирского» конца XVII века с миниатюрой и старинным замком — 750 тыс. руб.;

старообрядческий «Исповедальник» первой трети XVII века — 500 тыс. руб.;

рукописный список опального «Катехизиса» Лаврентия Зизания 1690-х годов с филигранью Амстердама — 450 тыс. руб.

В апреле «Литфонд» провел торги редкими книгами, рукописями, автографами и историческими бумагами. Самым дорогим предметом стала Острожская Библия Ивана Федорова, ушедшая с молотка за 4,8 млн руб.