На эстонском КПП «Нарва» образовались очереди на въезд в Россию

На пункте погранпропуска «Нарва» на российско-эстонской границе собрались очереди. Причиной называют препятствия со стороны Эстонии, на российской стороне очередей нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Санкт-Петербургскую таможню.

С 15 июня эстонская сторона на четыре часа сократит режим работы КПП «Нарва» — пропуск пешеходов будут проводить ежедневно с 07:00 до 19:00 мск. Российский пункт пропуска продолжит работать круглосуточно.

Российская таможня прогнозирует рост потока с обеих сторон из-за сезона отпусков и начала школьных каникул, а также из-за формирования дополнительных очередей перед пунктами пропуска.

Эрнест Филипповский