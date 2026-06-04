Квартиру в Удмуртии можно купить спустя пять лет, если откладывать всю зарплату

5,2 года в среднем необходимо жителям Удмуртии для покупки квартиры на «вторичке» стоимостью 5 млн руб. при условии, что на эту цель откладывается каждая месячная зарплата. Аналитики портала «Мир квартир» использовали показатель в 80,9 тыс. руб. По сроку накопления на квартиру республика заняла 28-е место среди регионов РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Не повезло жителям регионов, где жилье стоит непомерно дорого — таковы столицы, Крым и Алтай, либо где невелики зарплаты — таковы республики Северного Кавказа. Такое же исследование мы проводили год назад, и тогда срок составил 5,6 года. Из чего можно сделать вывод, что доступность жилья для населения немного выросла. Этому поспособствовало отсутствие дешевой ипотеки, которое воспрепятствовало слишком быстрому росту цен»,— рассказал гендиректор портала Павел Луценко.

В целом по РФ срок накопления на квартиру составил 4,9 года. Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке недвижимости — 6,1 млн руб. Средняя зарплата — 103,9 тыс. руб. в месяц. По словам господина Луценко, за год средняя цена такого жилья увеличилась на 5,1%, заплата — на 20%.

Быстрее всего на квартиру можно накопить в Чукотском автономном округе — 2,9 года при стоимости квартиры в 7,3 млн руб. и средней зарплате в 208,4 тыс. руб. Дольше всего — в Дагестане, где собственником жилья стоимостью 7,9 млн местный житель станет только через 13 лет, если будет получать 50,6 тыс. руб. в месяц.

Напомним, согласно последнему исследованию портала, цена на малогабаритную квартиру площадью до 32 кв. м в новостройках Ижевска в мае достигла 3,9 млн руб., увеличившись на 11,9% за год.

Владислав Галичанин