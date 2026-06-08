Число жертв землетрясения на Филиппинах выросло до 15
Число погибших при землетрясении на Филиппинах достигло 15 человек. Об этом сообщило местное управление гражданской обороны, передает AFP.
По словам директора ведомства Родриго Сосменьи, большинство погибших, 12 человек, — в Соккссаргене. Этот регион охватывает четыре провинции и один город: Южный Котабато, Султан Кударат, Сарангани и город Генерал-Сантос. 129 человек получили ранения, указывает Reuters. По данным AP, пострадали более 200 человек.
Землетрясение магнитудой 7,8 произошло утром около 7:30 по местному времени (02:30 мск). Институт вулканологии и сейсмологии островов сообщил о магнитуде 8,1. По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился у побережья города Генерал-Сантос, расположенного на острове Минданао.
Жителей Филиппин призвали эвакуироваться на возвышенности или вглубь островов. На островах прогнозируется цунами с высотой волн более одного метра. В Японии из-за угрозы цунами начали эвакуацию жителей прибрежных районов.