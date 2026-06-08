В Японии эвакуируют город из-за угрозы цунами после землетрясения на Филиппинах

После землетрясения на Филиппинах власти Японии объявили эвакуацию из прибрежных районов для жителей 10 префектур на южном побережье страны. Об этом сообщает телеканал NHK и FNN со ссылкой на японское метеорологическое агентство.

По данным NHK, эвакуироваться призвали более 180 тыс. человек из 95 тыс. домохозяйств. В префектуре Миэ эвакуируют целый город Сима. В нем проживают 42 тыс. человек в более чем 22 тыс. домохозяйствах. Предупреждение о цунами было объявлено для региона Канто, островов Идзу и Огасавара, региона Токай, префектур Вакаяма, префектуры Коти и других районов. Власти призвали жителей покинуть побережье и русла рек.

Землетрясение на Филиппинах произошло около 8:30 по местному времени (03:30 мск), сообщили в японском метеорологическом центре. Его магнитуда достигала 8,2. По данным USGS, землетрясение магнитудой 7,8 произошло в 26 км к юго-западу от Каблалана. По меньшей мере 12 жителей островов погибли, пострадали не менее 200, передает AP.