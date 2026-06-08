«Достаточно крупный» бизнесмен, которого «многие знают»: в Кремле подтвердили, что некий предприниматель действительно вел переговоры в Киеве. Однако, судя по всему, его миссия закончилась без особого результата. Тем временем Владимир Зеленский отправился в Лондон на встречу с основными союзниками. Среди главных тем — возможные контакты с Россией. Политический обозреватель «Ъ FM» Дмитрий Дризе считает, что надежд на мир по-прежнему немного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Пусть сами разбираются: Дональд Трамп фактически подтвердил, что ушел в сторону и, по крайней мере, какое-то время не намерен заниматься проблемами России и Украины. Сейчас идет активное обсуждение так называемого открытого письма Зеленского Путину. Чего украинский лидер хотел этим добиться? Самая популярная версия — это сигнал 47-му президенту США: мол, смотрите, мы хотим мира, а Россия не хочет. При том что жесткий ответ Владимира Путина был предсказуем, ибо открытое послание выдержано в неприемлемом для Кремля тоне. Так что оставим этот вопрос без ответа.

Между тем стоит обратить внимание на следующие факты. Главное — это, наверное, миссия некоего секретного бизнесмена, которого тем не менее многие знают. Что-то похожее наблюдалось в 2022 году. Результата добиться не удалось, хотя, как считается, стороны были где-то рядом. Помощник российского президента Юрий Ушаков, со своей стороны, подтвердил, что у Москвы есть как закрытые, так и открытые контакты с Киевом.

Открытые были тогда, когда велись официальные переговоры. Видимо, сейчас остались только закрытые. Но они имеют место. Наверное, это неплохо.

Что касается упомянутого письма Зеленского, в Кремле не против самого послания, но зачем нужно было устраивать публичный спектакль? Передал бы по-тихому — все было бы лучше. Как бы то ни было, у России и Украины нет другого выбора, кроме как самим разбираться и искать не только военный, но и мирный путь решения проблемы. Миссия «тайного бизнесмена», вернее сказать, возобновление этой самой миссии, тому подтверждение. Трамп, естественно, приписал эту заслугу себе: это я их вынудил говорить друг с другом.

Владимир Зеленский тем временем отправился в Лондон на встречу с основными союзниками — соответственно Киром Стармером, Эмманюэлем Макроном и Фридрихом Мерцем. Главная тема их общения — проработка единой позиции на гипотетических переговорах с Москвой. Смысл понятен: пока Трамп ушел в сторону и занимается Ираном, нужно брать инициативу в свои руки. Не совсем понятно, как они собираются это делать. Достаточно напомнить о коалиции то ли желающих, то ли решительных, о которой нынче ни слуху ни духу. Собирались даже размещать войска где-то подальше от линии фронта. Видимо, с этим решено повременить.

Официальный переговорщик также до сих пор не утвержден. Может быть, Макрон соберется с силами и наконец-то уже позвонит Путину. Однако есть большие основания сомневаться, что этот разговор что-нибудь изменит. Так кажется, что у миссии тайного бизнесмена больше шансов. Если она, конечно, будет продолжена, а на этот счет также есть большие сомнения. В таком случае понадеемся на закрытые контакты Москвы и Киева — надо же хоть на что-то надеяться.

Дмитрий Дризе