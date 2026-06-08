10 млн рублей направят на обновление остановок Ижевска

На модернизацию остановок Ижевска направят 10 млн руб. Контракт был опубликован на портале госзакупок 5 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Как следует из сметной документации, на полное обновление одной остановки требуется 2,5 млн руб. В перечень работ входят очистка павильонов от рекламы и надписей, их мойка, облицовка поликарбонатом и др.

Заказчик — МКУ Ижевск «Служба благоустрйоства и дорожного хозяйства Ижевска». Работы финансируются из бюджета города. Заявки принимаются до 15 июня. Подрядчика определят 17 числа. Работы исполнитель будет выполнять до конца октября.

Напомним, «дочка» оператора наружной рекламы Russ и маркетплейса Wildberries выиграла аукцион на установку 45 новых остановочных павильонов в Ижевске.