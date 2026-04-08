Компания «РВБ» выиграла аукцион на обновление 45 остановок в Ижевске

«Дочка» компании «РВБ» — оператора наружной рекламы Russ и маркетплейса Wildberries — установит 45 новых остановочных павильонов в Ижевске. Соответствующий аукцион выиграла московское ООО «АПР-Сити/ТВД». Как сообщили в администрации города, фирма будет содержать площадки в течение 10 лет.

Компания обновит остановки на улицах Ленина, Максима Горького, Удмуртской, Пушкинской, Майской, Советской, Буммашевской и др. Площадки должны соответствовать Правилам благоустройства Ижевска. Победителю аукциона рекомендовано обеспечить павильоны системой видеонаблюдения и точками доступа к Wi-Fi.

Компания будет содержать остановки и прилегающие территории за счет собственных средств. Установка новых павильонов может начаться в начале строительного сезона. В ближайшее время будет объявлен аукцион еще на 48 остановок.

По данным «Чекко», ООО «АПР-Сити/ТВД» было зарегистрировано в январе 2000 года в Москве. Основной ОКВЭД — деятельность рекламных агентств. Учредитель компании — ООО «РВБ». Выручка фирмы в 2025 году составила 5,2 млрд руб. (+54%), чистая прибыль — 13,6 млн руб. (-95%). Генеральным директором «АПР-Сити/ТВД» является Алексей Куликов.