В Мьянме освободили россиянку из мошеннического колл-центра

Гражданку России освободили из мошеннического колл-центра в Мьянме. Об этом ТАСС сообщили в диппредставительстве России в Янгоне. По данным посольства, женщину принуждали участвовать в противозаконной деятельности центра под угрозой насилия.

Россиянка попала в колл-центр в Янгоне в апреле этого года. Она получила предложение о работе и приехала в Мьянму из Таиланда. Ее доставили в район города Мьявади Каренской национальной области, где ее заставляли участвовать в работе колл-центра. В начале июня гражданке России удалось связаться с посольством и попросить о помощи.

Сейчас женщина находится в мьянманском депортационном центре и поддерживает контакт с российской стороной. Ее вернут на родину через территорию Таиланда при участии сотрудников российского посольства в Бангкоке. Сейчас диппредставительство согласовывает даты отправки соотечественницы.

Посол РФ в Мьянме Искандер Азизов осенью прошлого года рассказывал, что в мошеннических колл-центрах в этой стране могут находиться десятки россиян.