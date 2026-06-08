При землетрясении на юге Филиппин погибли восемь человек

В результате землетрясения магнитудой 7,8 на юге Филиппин погибли как минимум восемь человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Управления гражданской обороны Филиппин.

Данных о пострадавших россиянах нет. «Посольство, запросив местные компетентные органы, на данный момент не располагает информацией о том, что среди пострадавших имеются российские граждане»,— заявили «РИА Новости» в российском диппредставительстве.

Землетрясение произошло сегодня ночью. Объявлена угроза цунами, волны более чем на метр превышают обычные приливы. Обрушилось несколько зданий на острове Минданао. Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший поручил приостановить учебные занятия в пострадавших районах.