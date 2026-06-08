Госсовет Удмуртии одобрил продажу «Дома Лятушевича» XIX века в Ижевске

Госсовет Удмуртии согласовал приватизацию одного из старейших зданий Ижевска, известного как «Дом Лятушевича». Такое решение депутаты республиканского парламента приняли во время внеочередного заседания на прошлой неделе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Centre digital & media Фото: Centre digital & media

Дом площадью 468,5 кв. м находится на улице Вадима Сивкова, 180. Из пояснительной записки следует, что вместе со зданием покупателю предоставляется земельный участок площадью 1,3 тыс. кв. м. Начальная цена объекта культурного наследия (ОКН) на открытых торгах — 1 руб.

Объект «Казенный дом, нач. XIX, 1820-е годы, арх. Дудин С. Е.» находится в неудовлетворительном состоянии. Будущий владелец, по условиям конкурса, в течение года должен будет разработать документацию на проведение работ по сохранению ОКН, в течение двух лет — реализовать этот проект.

«Удмуртская Республика несет расходы на содержание имущества, при этом без проведения ремонтно-реставрационных работ состояние объекта культурного наследия продолжает ухудшаться»,— говорится в документе.

О продаже «Дома Лятушевича» «Ъ-Удмуртия» писал в конце февраля. Эксперты отмечают, что в настоящее время здание находится в плачевном состоянии и требует больших вложений в реставрацию, при этом оно может быть интересно инвесторам за счет хорошей локации.

Об истории казенного дома и его будущем читайте в материале «Дому Лятушевича поищут нового хозяина».