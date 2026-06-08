Заболеваемость краснухой в России превысила средний уровень примерно в 20 раз

В 2025 году заболеваемость гемофильной инфекцией в России превысила среднемноголетний уровень в 19,3 раза. Помимо этого зафиксирован рост случаев заражения краснухой, корью и гриппом, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Превышение уровня заболеваемости краснухой составило 5,6 раза, корью — в 2,1 раза, генерализованных форм менингококковой инфекции — в 2,5 раза, листериоза — в 3,3 раза, гриппа — в 6 раз, внебольничной пневмонии — в 1,5 раза, в том числе вызванной пневмококками — в 2 раза, лихорадки Ку — в 1,9 раза, норовирусной инфекции — в 1,8 раза, энтеровирусных (неполио) инфекций — в 2,4 раза.

В общей сложности за прошлый год в России выявлено 35 747 998 случаев инфекционных и паразитарных заболеваний. Это на 9,3% меньше, чем годом ранее (в 2024 году было зарегистрировано 36 130 090 таких случаев).

В октябре в России провели так называемую подчищающую вакцинацию против краснухи. Дополнительно прививали женщин в фертильном возрасте, так как заражение краснухой является одним из показаний к аборту. С 2017 года в России вспышек не было, но в 2024 году зафиксирован рост заболеваемости, в связи с чем власти и решили принять меры.