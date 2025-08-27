Третью болезнь подчищают прививками

В октябре в РФ начнется так называемая подчищающая вакцинация против краснухи. Дополнительно будут привиты женщины в фертильном возрасте, чей прививочный статус неизвестен. Краснуха особенно опасна для беременных: сама женщина, скорее всего, перенесет вирус легко, а вот на плод инфекция окажет губительное воздействие. Заражение краснухой является одним из показаний к аборту. С 2017 года в России вспышек не было, но в 2024 году зафиксирован рост заболеваемости, в связи с чем власти и решили принять меры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Роспотребнадзор во вторник, 26 августа, опубликовал проект постановления главного государственного санитарного врача «О проведении дополнительных мероприятий по профилактике краснухи на территории РФ». С октября 2025 года по декабрь 2026 года регионы должны будут провести так называемую подчищающую иммунизацию против краснухи, которая затронет детей и женщин фертильного возраста, не привитых, привитых однократно, не имеющих сведений о прививках и не болевших этой инфекцией ранее.

Согласно национальному календарю, прививку от краснухи (чаще в составе комплексной вакцины от кори, паротита и краснухи) делают детям в 12 месяцев, ревакцинацию — уже в 6 лет. Благодаря прививочной кампании Россия с 2017 года имеет статус «территории, свободной от этого заболевания» (формулировка из доклада Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения»), в единичных случаях инфекцию завозили из других стран. Но в 2024 году, по данным Роспотребнадзора, в стране было зарегистрировано сразу 258 случаев краснухи в 25 субъектах. Больше всего — в Дагестане (92 пациента), Московской области (70 пациентов), Астраханской области (20 пациентов) и Москве (20 пациентов).

Ухудшение эпидемиологической ситуации, считают в ведомстве, вызвано «дефектами в работе медицинских организаций по проведению плановой иммунизации населения против краснухи». Среди заболевших 90,7% были не привиты или не имели сведений о вакцинации.

Как пояснил “Ъ” инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро» Андрей Поздняков, краснуха — это инфекционное вирусное заболевание, которое, как правило, протекает легко и часто остается нераспознанным у всех, за исключением одной категории лиц — беременных женщин, не болевших ранее и не привитых. «У них болезнь тоже, скорее всего, пройдет легко. Чаще всего в какой-нибудь стертой форме,— поясняет он.— А вот на плод вирус краснухи оказывает совершенно губительное, разрушающее действие. Врожденная краснуха — крайне тяжелое состояние, характеризующееся множественными пороками развития. Самые классические — это микроцефалия, тугоухость, врожденные пороки сердца, поражение глаз».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Педиатр медицинской компании «СберЗдоровье» Павел Озорных говорит, что при заражении краснухой на ранних сроках беременности заболевание будущему ребенку передается с вероятностью 90%. При этом лечения, направленного на борьбу с вирусом, не существует. Самым эффективным способом защиты является профилактика с помощью вакцинации, подчеркивает господин Озорных. Нужно привить «максимально всех», отмечает Андрей Поздняков, чтобы вокруг беременных женщин, которые не могут быть привиты по медицинским показаниям, не было потенциальных разносчиков вируса. Любая крупная вспышка, подчеркивает эксперт, обязательно зацепит «каких-то женщин», а если они не болели ранее и не привиты, то родятся дети с множественными пороками развития. Краснуха входит в официальный перечень медицинских показаний для искусственного прерывания беременности наравне с туберкулезом; некоторыми видами сахарного диабета; злокачественными новообразованиями, требующими проведения химиотерапии.

Роспотребнадзор собирается поручить органам здравоохранения в субъектах выявить всех, кто не привит по национальному календарю; составить списки и графики вакцинации; сформировать «прививочные бригады».

Начиная с 8 октября регионы должны будут еженедельно предоставлять в Роспотребнадзор отчетность о ходе кампании. Также планируется подготовить медработников (в том числе акушеров-гинекологов) по вопросам диагностики и профилактики краснухи. Субъектам федерации поручат провести «информационную работу» с гражданами, сформировать и утвердить планы иммунизации в медицинских организациях до 25 сентября. Отдельное внимание в документе уделяется организации вакцинации в очагах инфекции, где необходимо привить контактных лиц из числа детского и взрослого населения до 40 лет. Для этого потребуется рассчитать потребность в вакцине и направить данные в исполнительные органы власти для выделения финансирования.

Цель подчищающей ревакцинации — сформировать устойчивый коллективный иммунитет к краснухе, усилить «противоэпидемическую и профилактическую работу» в очагах заболевания, «активизировать» информирование граждан о мерах профилактики и преимуществах вакцинации, пояснили “Ъ” в Роспотребнадзоре. В службе подчеркнули, что сейчас ситуация по заболеваемости краснухой «стабильная и контролируемая». С мая 2025 года даже отмечается снижение заболеваемости. Болеют краснухой, подчеркнули в ведомстве, преимущественно не привитые против данной инфекции лица.

В последние годы в зарубежных государствах регистрируются вспышки краснухи, что создает риски завоза инфекции в Россию, пояснил “Ъ” главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов. «Для предупреждения заболевания необходимо соблюдать меры профилактики, в первую очередь своевременно вакцинироваться в соответствии с национальным календарем профилактических прививок»,— говорит он.

Наталья Костарнова