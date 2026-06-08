Индонезия проводит эвакуацию из-за риска цунами после землетрясения на Филиппинах

Власти Индонезии объявили эвакуацию северных районов из-за угрозы цунами после землетрясения магнитудой 7,8 на юге Филиппин, сообщает AFP. Цунами также ожидается в Японии на побережье Ибараки и Окинавы.

Агентство по чрезвычайным ситуациям Индонезии передало распоряжение об эвакуации жителей районов наибольшего риска на возвышенности. Эвакуация затронет столицу Северного Сулавеси Манадо, провинцию Горонтало и остров Сангихе.

По информации газеты Yomiuri, метеослужба страны прогнозирует волны высотой около 1 м. Ведомство призвало всех, кто находится в море, немедленно покинуть воду и отойти от берега. Первая волна уже должна подойти к острову Мияко и региону Яэяма префектуры Окинава.

Землетрясение у берегов Филиппин зафиксировано в понедельник в 8:38 местного времени (3:38 мск). Магнитуда, по разным оценкам, составила от 7,8 до 8,2.

Эрнест Филипповский