Титул глубокого залегания

Победителем Открытого чемпионата Франции, завершившегося в Париже, стал Александр Зверев из Германии, который в пяти партиях сломил сопротивление итальянца Флавио Коболли. Это первый триумф 29-летнего немецкого теннисиста на турнирах Большого шлема. За тем, как он его добывал, наблюдал корреспондент “Ъ” Евгений Федяков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Зверев

Фото: Emma Da Silva, AP Александр Зверев

Фото: Emma Da Silva, AP

В нынешней звездной когорте мужского тенниса до этого Roland Garros не было игрока, который по своим результатам заслуживал первого титула на мейджорах больше, чем Александр Зверев. Девять лет назад пробившись в топ-10 мирового рейтинга, он в мае 2022 года впервые стал второй ракеткой мира, дважды (2018, 2021) выигрывал итоговые турниры Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), брал золото Олимпиады 2021 года в Токио и в общей сложности завоевал 24 титула, но все три своих финала турниров Большого шлема проиграл.

Самым обидным из тех поражений было первое — от австрийца Доминика Тима на Открытом чемпионате США 2020 года. Тогда на огромной нью-йоркской арене Arthur Ashe, пустовавшей из-за коронавирусных ограничений, Зверев не смог подать на матч, судьба титула впервые в истории US Open решалась на тай-брейке в пятом сете, и австриец в итоге оказался первым чемпионом этого турнира в период Открытой эры (с 1968 года), который в решающем матче уступал 0:2 по партиям.

Потом была неудача в финале Roland Garros 2024 года против испанца Карлоса Алькараса, когда Зверев выиграл второй и третий сеты, но провалил четвертый и пятый. И был проигрыш Яннику Синнеру на прошлогоднем Australian Open, где итальянец смотрелся явно лучше немецкого теннисиста.

Ретроспектива карьеры Зверева была бы неполной без упоминания драматического полуфинала Roland Garros 2022 года, в котором он мог остановить самого Рафаэля Надаля.

Не использовав четыре сетбола в первой партии и не подав на второй сет, после трех с половиной часов игры Зверев получил страшную травму правой лодыжки и при счете 6:7 (8:10), 6:6 отказался от продолжения борьбы. В итоге талантливый игрок, который, несмотря на сахарный диабет, уже давно является одним из самых стабильных представителей элиты АТР, в глазах международной теннисной прессы постепенно превратился в вечного неудачника, которому не хватает чемпионского характера и благосклонности Фортуны.

В последние два года в условиях тотального доминирования Синнера и Алькараса шансов на мейджор у Зверева не просматривалось, поэтому нынешний Roland Garros стал для него самым настоящим подарком судьбы. После того как испанец не смог приехать в Париж из-за травмы, а итальянец выбыл во втором круге, третий номер мирового рейтинга стал главным фаворитом по всем параметрам и уверенно подтверждал этот статус.

Хотя на пути в финал Звереву не встретилось ни одного игрока из первой двадцатки, назвать этот путь совсем легким все же нельзя. Например, в четвертьфинале ему достался 19-летний Рафаэль Ходар, которого многие специалисты считают восходящей звездой испанского тенниса, а в полуфинале — более известный и титулованный представитель молодого поколения чех Якуб Меншик, имеющий на своем счету прошлогоднюю победу на «мастерсе» в Майами. В обоих случаях преимущество Зверева было ощутимым. Тем временем в верхней половине сетки сильнейшим стал 24-летний итальянец Флавио Коболли, 14-й номер рейтинга АТР. Обыграв в четвертьфинале шестую ракетку мира канадца Феликса Оже-Альяссима, он в следующем своем матче остался без соперника, поскольку другой итальянец, Маттео Арнальди, не смог выйти на корт из-за желудочного вируса.

Финал, который после традиционной для чемпионок Roland Garros воскресной фотосессии на фоне Эйфелевой башни посетила Мирра Андреева, по качеству игры временами оставлял желать лучшего, но его сценарий соответствовал высоким стандартам теннисного триллера. Главная победа Зверева рождалась тяжело. Это был титул глубокого залегания. Чтобы добыть его, пришлось пролить много пота и потратить массу нервных клеток.

Первая партия получилась быстрой. Коболли, который раньше на мейджорах и до полуфиналов-то не доходил, долго раскачивался, и Зверев, отходивший на приеме далеко за заднюю линию, взял ее с большим преимуществом. Проблемы для будущего чемпиона начались в седьмом гейме второй партии, по ходу которого он допустил две двойные ошибки и в целом был неубедителен. В десятом гейме на чужом сетболе Зверев не сумел обвести Коболли, и ситуация в матче уравнялась. А в концовке третьего сета слабину дал уже итальянец, который, уступая 4:5 и имея 30:30 на своей подаче, дважды не подал с первого мяча, а затем срывал удары справа.

Рисунок игры оправдывал ожидания. Зверев делал ставку на подачу и активные удары с задней линии, но временами, как случалось с ним и раньше, не справлялся с психологическим давлением и зажимался.

Коболли сильнее подкручивал мяч, выдавая порой редкие, но меткие выстрелы, а однажды удивил сложнейшим в техническом отношении шедевром — ювелирным укороченным резаным ударом, послав мяч под самую сетку.

Самым интересным получился четвертый сет. Зверев сразу отдал свою подачу, в шестом гейме догнал Коболли, а в седьмом и десятом геймах случился еще один обмен брейками. И дело закончилось тай-брейком, по ходу которого публика заметно сильнее поддерживала итальянца. Ведя 6:4, он допустил парадоксальную для теннисиста такого уровня ошибку, неуклюже подпрыгнув и ударив в аут ободом по легкому мячу, который висел над самой сеткой. Но не дрогнул и при розыгрыше следующего очка — сетбола на чужой подаче — мощно пробил навылет в пустую часть корта.

И все-таки добраться до титула Коболли не удалось. Спад, который наступил у него в начале пятого сета, помог Звереву уйти в серьезный отрыв — взять три гейма подряд, а затем и четвертый, хотя в нем у Коболли было два брейк-пойнта. После этого все стало окончательно ясно.

В седьмом гейме на своей подаче итальянец, пытаясь выполнить смэш после свечи соперника, пробил в далекий аут, и король Roland Garros этого года в изнеможении упал на парижский корт.

С начала матча, который завершился со счетом 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1, прошло 4 часа 16 минут.

Зверев стал пятым по счету немецким теннисистом за всю историю, выигравшим турнир Большого шлема, но первым, которому это удалось за последние тридцать лет. Ведь со времен триумфа Бориса Беккера на Australian Open 1996 года Германия не знала мужских побед на мейджорах.