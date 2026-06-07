Рупиевый интерес

Минфин Индии намерен существенно упростить выход иностранных компаний на местный фондовый рынок. Для розничных инвесторов увеличивается лимит владения акциями, для портфельных — сняты ограничения по гособлигациям, которые с 1 апреля 2026 года полностью освобождаются от налогов. Лицензии для работы в Индии имеют десяток российских брокерских компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ajay Verma / Reuters Фото: Ajay Verma / Reuters

Минфин Индии 5 июня опубликовал пакет масштабных изменений, призванных кардинально упростить доступ иностранных инвесторов на индийский рынок. Если раньше иностранный инвестор мог торговать индийскими акциями только при наличии индийского происхождения, то теперь гражданин любого государства может открыть счет и начать инвестировать в бумаги индийских компаний через схему портфельных инвестиций. «В отношении розничных инвесторов Индия планирует перенести уже проверенную цифровую инфраструктуру для нерезидентов, чтобы быстро подключать их к рынку ценных бумаг»,— указывает ведущий инвестиционный аналитик Go Invest Никита Бредихин.

Допустимая доля владения одного иностранного инвестора в капитале индийской компании увеличилась вдвое, до 10%, а максимальная доля, которой могут владеть несколько иностранных инвесторов, повышена с 10% до 24%.

В отношении гособлигаций были сняты ограничения по срокам, концентрации и объему краткосрочных вложений. При этом все проценты и прирост капитала по госбумагам с 1 апреля 2026 года для иностранцев полностью освобождаются от налогов в Индии.

Индийский фондовый рынок занимает пятое место в мире по капитализации ($4,9 трлн), за прошедшие пять лет индекс Nifty 50, основной индекс Национальной фондовой биржи Индии (NSE), вырос на треть. Особый интерес для инвесторов представляет сегмент pre-IPO, отмечает управляющий директор ИК «Риком-Траст» Дмитрий Целищев.

На данный момент несколько российских профучастников уже имеют необходимые лицензии для работы на индийском рынке.

В их число входят управляющие компании, такие как «Альфа-Капитал», «Первая», «Доходъ», инвестиционные компании «Алор+», «Риком-Траст», «Солид НК», а также Сбербанк, Т-Банк и банк «Центрокредит». Как указывает собеседник “Ъ”, инвесторам уже доступны акции индийских компаний, а также фьючерсы, при этом в будущем участники рынка планируют предлагать облигации. В конце прошлого года УК «Первая» впервые предложила ЗПИФ, ориентированный на индекс индийских акций Nifty 50 (см. “Ъ” от 5 декабря 2025 года).

Однако для инвестиций в индийские бумаги есть препятствия с российской стороны. Как отмечает руководитель направления по взаимодействию с государственными органами УК «Альфа-Капитал» Николай Швайковский, главной проблемой является то, что операции на индийском рынке для них по-прежнему имеют «двухконтурный характер». По его словам, со стороны российских регуляторов до сих пор не решен вопрос создания моста между депозитариями РФ и Индии. Это усложняет вопрос учета прав собственности на бумаги и процедуру перевода денег между странами.

Значительной проблемой является невозможность свободно обменять индийскую рупию на иностранную валюту, что создает проблемы для вывода средств за рубеж.

«При крепком рубле доходности даже в консервативных инструментах российского рынка более привлекательны, чем доходность индийских активов»,— указывает господин Бредихин. Сложности вызывают и неопределенности в налогообложении, в частности при сальдировании доходов и убытков по отдельным инструментам, указывает Дмитрий Целищев. Высокие комиссии за трансграничные переводы и конвертацию, в свою очередь, значительно снижают потенциальный доход, поэтому сейчас индийские бумаги интересны только в формате долгосрочных инвестиций с горизонтом от одного года, отмечает господин Целищев. «Индийская сторона частично решает эти проблемы, однако без адаптации нормативной базы Банка России к специфике индийского рынка нынешние послабления со стороны Индии остаются для профучастников всего лишь позитивным сигналом, а не реальным поводом для запуска продуктов»,— заключает эксперт.

Андрей Ковалев, Виталий Гайдаев