К станциям не подключаются льготы

Программа льготного кредитования электрозарядных станций (ЭЗС) может оказаться неэффективной, опасаются в отрасли. Субсидии распространяются и на расположенные на трассах зарядные хабы мощностью от 700 кВт, при этом таким объектам грозит включение в механизм изъятия неиспользуемой сетевой мощности. Операторы ЭЗС видят выход в использовании накопителей при зарядных хабах, для чего требуется корректировка техтребований, но Минпромторг уже считает их минимальными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Участники рынка зарядной инфраструктуры опасаются, что условия льготной программы кредитования для ЭЗС могут оказаться неэффективными. Согласно июньскому приказу Минпромторга, программа льготного кредитования от ВЭБ.РФ на пять лет по ставке 8% годовых будет распространяться на зарядные хабы мощностью от 450 кВт в городе и от 700 кВт на трассе. Такие хабы строятся в том числе для зарядки грузового электротранспорта и должны обеспечивать мощность не менее 350 кВт для каждого коннектора. Вместе с тем правительство прорабатывает механизм изъятия неиспользуемой сетевой мощности для объектов свыше 670 кВт, а также процедуру take or pay («бери или плати»; см. “Ъ” от 15 мая).

Под ревизию потенциально попадают все расположенные на трассах хабы.

Рынок дальнемагистральных перевозок на электротранспорте в России только формируется: в первые годы хабы будут обслуживать преимущественно электромобили, с последующей зарядкой электрогрузовиков, поясняет председатель Ассоциации производителей и операторов электрозарядных станций (АПОЭ) Армен Сафарян. Средняя загрузка ЭЗС в России, по данным АПОЭ, сегодня не превышает трех сессий в сутки при плане в семь-десять.

В «РусГидро» считают, что идея перераспределения избыточной мощности от неактивных предприятий к ЭЗС может быть полезна, но при низкой загрузке ЭЗС сетевая компания может потребовать вернуть выделенную мощность. Нужны гарантии сохранения квоты, считают в компании.

В «Росатом Сеть зарядных станций» сообщили “Ъ”, что введение принципа «бери или плати» создает для инвесторов дополнительную финансовую нагрузку. В первые месяцы или годы электромобилей на трассе меньше, чем позволит пропустить площадка, и это нормальный этап проекта. Если в этот момент включается принцип «бери или плати», владелец хаба обязан оплачивать сетевым компаниям всю зарезервированную мощность — включая ту ее часть, которую станция физически не потребляет, поясняют в компании.

Для бизнеса, добавляют в «Росатом Сеть зарядных станций», это означает, что ежемесячный платеж за передачу электроэнергии становится фиксированным и большим, а реальная выручка его не покрывает.

Управляющий директор PUNKT E Константин Алябьев отмечает, что даже льготное кредитование подразумевает возврат средств, а с замедлением роста парка электромобилей из-за повышения утилизационного сбора крупные хабы на трассах еще долго будут недозагружены и не позволят исполнить обязательства. Кроме того, строительство хаба на трассе подразумевает дорогостоящие земельные работы, установку собственной подстанции и подведение большой мощности издалека, поэтому в пересчете на одну станцию инвестиции требуются в разы выше, чем при установке на существующих объектах недвижимости в черте города. Как отмечает Армен Сафарян, выходом могло бы стать использование систем накопления энергии (СНЭ): они позволяют снизить необходимую присоединяемую мощность без потери пропускной способности объекта.

В Минпромторге сообщили “Ъ”, что это нестрогие требования в данной части, так как чаще всего присоединяемая мощность зарядных хабов начинается от 1 МВт. Сделано это с целью предоставления инвесторам гибкости в выборе технических решений, поэтому снижать эти минимальные требования не планируется. Установка СНЭ, говорят в министерстве, возможна, но при их использовании не допускается снижение или исключение требований к присоединяемой мощности, указанных выше. Зарядный хаб представляет собой единый комплекс оборудования с группой стоящих зарядных постов, подключенных к единому вынесенному блоку силовых модулей (с функцией балансировки мощности между зарядными постами), поясняют в Минпромторге, то есть мощность «не заперта» в отдельной зарядной станции, а балансируется между зарядными постами, которые заряжают электротранспорт.

7,94 тысячи ЭЗС работает в России на апрель 2026 года, по данным «Автостата».

Игорь Чаусов из центра «Энерджинет» отмечает, что такое противоречие подчеркивает остроту проблемы дорогой мощности в российской энергетике: для экономического и технологического развития стране нужны быстродоступные и недорогие варианты электроснабжения. По его мнению, лучшее решение сегодня — интеллектуальные распределенные энергосистемы, сочетающие сетевое присоединение с генерацией. Вполне может быть поставлена задача частично автономного энергоснабжения мощных зарядных хабов. Например, хаб из четырех стоек по 350 кВт на 1400 кВт в сумме можно обеспечивать модулями газопоршневых установок 200 кВт и СНЭ в дополнение к сети. Кроме того, можно установить передвижную временную бизнес-нагрузку при хабе (теплицы, рефрижераторы, майнинг) для компенсации недобора мощности из сети в период недозагрузки хаба, указывает эксперт.

Анна Тыбинь