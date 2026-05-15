Сети отключают от излишков

По данным “Ъ”, правительство прорабатывает механизм ревизии используемой потребителями электросетевой мощности. Ее предлагается ограничить уровнем максимальной загрузки сетей за прошедшие пять лет с запасом в 20%, а излишек изъять и перераспределить. Кроме того, у новых потребителей планируют изъять мощность, которой они три-пять лет не пользовались. В «Россетях» хотят использовать невостребованный резерв вместо строительства новых электросетей, аналитики же указывают на маловероятность этого сценария.

Правительство хочет ввести механизм ревизии максимальной сетевой мощности крупных потребителей (свыше 670 кВт). В их распоряжении, говорят источники “Ъ”, знакомые с обсуждением вопроса, предлагают оставлять мощность, равную максимальной загрузке за предыдущие пять лет плюс резерв в 20%. По итогам ревизии с потребителями будут перезаключать документы о технологическом присоединении (ТП). Особый порядок определения максимальной мощности предлагается сохранить для жилого фонда и специальных служб и ведомств.

Прорабатывается и механизм аннулирования ТП для новых потребителей «в безусловном порядке» в случае длительного постоянного неиспользования присоединенной мощности на протяжении трех-пяти лет, уточняют собеседники “Ъ”. Невостребованные мощности предлагается перераспределять между другими потребителями.

Одновременно с этим энергетики прорабатывают еще одну инициативу, предполагающую введение обязательства по оплате разницы между максимальной мощностью и фактическим потреблением,— механизм take-or-pay в электросетях. По данным “Ъ”, в последнее время рассматривалось как минимум три версии take-or-pay: для всех центров обработки данных (ЦОДов) и майнеров, только для новых дата-центров и для всех новых потребителей свыше 670 кВт. Соответствующий проект постановления министерству нужно было внести в правительство до 15 апреля (см. “Ъ” от 2 февраля). Минэнерго также должно было рассмотреть целесообразность введения этого механизма для существующих потребителей. Крупная промышленность и ЦОДы раскритиковали инициативу, указывая на возможный рост стоимости услуг по передаче электроэнергии.

В Минэнерго на запрос “Ъ” не ответили. В «Россетях» сообщили, что участвуют в проработке этих инициатив, поддерживая меры по повышению эффективности использования вводимой по заявкам потребителей мощности. В компании отмечают, что реализация этих предложений не окажет прямого влияния на тарифы на услуги по передаче электроэнергии, так как базой для их расчета являются прогнозные объемы потребления электрической энергии и мощности. Экономически обоснованная необходимая валовая выручка (НВВ) электросетевых организаций, заверили там, также не претерпит изменений. «Возможный экономический эффект будет формироваться за счет использования имеющихся невостребованных резервов мощности при подключении новых потребителей вместо строительства новых электросетей, а также в результате стимулирования новых потребителей к разумной оценке требуемой сетевой мощности»,— подчеркивают в «Россетях».

В «Сообществе потребителей энергии» (представляет интересы крупной промышленности) удивлены предлагаемым подходом и указывают, что попытки изобрести сравнительно честный способ отъема у потребителей их сетевой инфраструктуры, ранее сполна ими оплаченной, неизбежно поставят исполнителей перед необходимостью кардинального пересмотра ряда положений российской Конституции и Гражданского кодекса. «Подобная идея была бы более жизнеспособной, если бы ТП к сетям в России было бесплатным или если бы рассматривался вариант обратного выкупа присоединенной мощности»,— полагают в ассоциации.

Директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим считает, что негативный характер отклонения фактического потребления мощности от заявленного при ТП существенно преувеличен. На практике возможность ТП оценивается по фактической, а не по «бумажной» загрузке, а в случае, если длительное время центр питания не используется, подключать к нему других потребителей никто не запрещает. «Соответственно, дополнительного высвобождения мощности после формального снижения величины максимальной мощности в актах уже присоединенных потребителей не произойдет»,— подчеркивает он.

Также, по его словам, непонятно, как инициативы будут интегрированы в действующее тарифное законодательство. Электросетевая мощность немобильна, центры спроса и предложения на доступ к центрам питания, как правило, не совпадают. Предстоит ответить на вопросы, каким образом будет учтена мощность, «изъятая» у одних потребителей и не востребованная другими, а также будут ли расходы на ее содержание исключены из тарифов на передачу, добавляет господин Сасим. Пока же, добавляет он, не видно, чтобы правительство поставило задачу о сокращении НВВ сетей вследствие ревизирования величины максимальной мощности. «Это означает, что сокращение доступной к потреблению мощности не будет сопровождаться снижением тарифа,— отмечает он.— Принудительное аннулирование ТП также не предусматривает получение сетевыми организациями допвыручки».

Татьяна Дятел, Анна Тыбинь