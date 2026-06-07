Российские верфи передадут заказчикам 115 гражданских судов до конца года

Российские судостроительные предприятия должны передать заказчикам 115 гражданских судов до конца года. Сейчас сданы шесть из них, сообщил глава Минпромторга России Антон Алиханов.

«Основной объем в этом плане всегда приходится на второе полугодие»,— сказал господин Алиханов «РИА Новости».

Как сообщал «Ъ», правительство планирует заместить бюджетное финансирование программы льготного лизинга судов Объединенной судостроительной корпорации внебюджетным. До 2030 года планируется списать все суда «река-море» старше 40 лет. На смену им должны прийти около 500 сухогрузов, контейнеровозов и танкеров, которые за 10 лет должна построить ОСК.

Подробнее — в материале «Ъ» «Заместительное судостроение».