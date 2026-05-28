Ставка на полуостров

Турпоток в Крым ежегодно растет, и сегодня полуостров — одно из наиболее востребованных внутренних направлений для отдыха. Однако дальнейшая динамика будет зависеть от транспортной доступности, ценовой политики и общей геополитической ситуации, уверены эксперты туротрасли.

По предварительным оценкам экспертов, в 2026 году регион сможет принять от 7 млн до 7,5 млн туристов. По словам вице-президента АТОР по внутреннему туризму, гендиректора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, именно организованный сегмент растет быстрее общего рынка: объем бронирований за два года увеличился не менее чем на 50%. По словам президента Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексея Волкова, уже сейчас на лето забронировано более половины номерного фонда.

Среди факторов, повлиявших на рост интереса к Крыму, можно назвать эффект отложенного спроса, более доступные цены по сравнению с Краснодарским краем и Абхазией, а также климатические и природные преимущества региона, говорят эксперты. Отдельно участники рынка отмечают развитие инфраструктуры и расширение экскурсионных и оздоровительных программ.

Наблюдается устойчивый рост спроса на отдых в санаторно-курортном сегменте, при этом летом санатории фактически выполняют роль отелей.

По данным Росстата, число гостей крымских санаториев в первом квартале 2026 года достигло 107,3 тыс. человек против 78,2 тыс. двумя годами ранее.

Более половины туристов сегодня едут в Крым с целью оздоровления, говорит Алексей Волков. «Здоровый образ жизни, активное долголетие, реабилитация, персонифицированная медицина и ментальное здоровье — это те тренды, на которые необходимо ориентировать свои инвестиции бизнесу. Крым как курорт и всероссийская здравница, санатории нового поколения, научно-технологическое развитие санаторно-курортной отрасли — наши задачи уже на сегодня и, конечно, цели на будущее»,— подчеркивает эксперт.

Долгая дорога

Один из наиболее значимых стоп-факторов для развития туризма в Крыму сегодня — транспортная доступность. Около трех четвертей туристов в отсутствие прямого авиасообщения прибывают в Крым автомобильным транспортом и автобусами через Крымский мост, еще порядка четверти — железнодорожным транспортом, который остается важной, но все же ограниченной альтернативой самолетам.

Поезда пока не смогли стать полноценной заменой авиаперелетам — прежде всего из-за ограниченной пропускной способности железнодорожного сообщения, а существующего количества составов недостаточно для перевозки всех желающих в высокий сезон. Дополнительная проблема, по словам независимого эксперта по туризму Владислава Бури,— дорогие билеты: цена купе летом может достигать 20–23 тыс. руб. Кроме того, стабильность железнодорожных перевозок зависит от работы Крымского моста.

Вместе с тем РЖД уже сообщила об увеличении количества мест по направлению в Крым. Однако, по оценке рынка, даже этого пока недостаточно для кардинального изменения структуры турпотока. Существенно изменить транспортный баланс в перспективе может только открытие авиасообщения.

Дефицит номеров

В среднем отдых на полуострове за год вырос в цене на 20–25%. Основные причины — увеличение НДС, общая инфляция и рост затрат отельеров, говорит Владислав Буря. По его словам, наиболее заметно дорожают гостиницы категорий от четырех до пяти звезд, где выше расходы на обслуживание и персонал. «Люди не хотят работать за те деньги, которые сейчас в среднем платят в индустрии гостеприимства,— это 25–40 тыс. руб. Собственники санаториев и отелей вынуждены поднимать зарплаты, чтобы объект просто мог работать»,— говорит эксперт. По его оценке, рост фонда оплаты труда уже напрямую закладывается в стоимость размещения и эта тенденция сохранится.

При этом, по словам Сергея Ромашкина, даже после повышения цен средняя стоимость размещения на Южном берегу Крыма остается на 10–17% ниже, чем в Сочи и Имеретинской низменности.

Таким образом, Крым сохраняет свою конкурентоспособность, занимая промежуточную позицию между наиболее дорогим Сочи и самым бюджетным направлением — Абхазией.

«Отдых на полуострове, как правило, обходится дешевле, чем в сопоставимых по классу отелях Сочи, что делает его привлекательным вариантом для широкой аудитории, хотя ключевым конкурентом по цене для Крыма становится Абхазия, привлекающая туристов наиболее низкими ценами на размещение. В целом разница в стоимости между Крымом и Краснодарским краем, по некоторым оценкам, может достигать 25–30% в пользу полуострова»,— рассказывает коммерческий директор маркетплейса You.Travel.Me Валерий Бритаус.

Но, по мнению Сергея Ромашкина, сейчас главный ценовой конкурент Крыма уже не Сочи, а Анапа, где цены пока удерживаются на уровне 2024 года из-за неопределенности с открытием пляжей. Крым остается более доступным направлением по сравнению с Сочи и Геленджиком, считает Алексей Волков. По его данным, в 2025 году размещение на полуострове было дешевле на 10–20%, хотя в сегменте гостиниц от четырех до пяти звезд цены практически сравнялись.

При этом главным дефицитом полуострова остается качественный номерной фонд в сегменте от четырех до пяти звезд, а интерес крупных гостиничных операторов к региону начал расти только в последние годы. Как отмечает Сергей Ромашкин, сегодня особенно востребованы семейные отели и объекты «все включено», хотя таких комплексов на полуострове пока «немногим более десятка». «В 2026 году по-прежнему популярны санатории, отели с системой “все включено” и экономсегмент. Растет популярность восточного побережья полуострова — Феодосии, Судака, Коктебеля и Керчи»,— добавляет заместитель гендиректора Центра стратегических разработок Александра Усачева. Такой формат отдыха в первую очередь востребован туристами, привыкшими отдыхать в Турции.

Однако главным драйвером рынка Владислав Буря называет санаторно-курортный сегмент. По его словам, востребованность санаториев обеспечивают сильная лечебная база и устойчивые ассоциации Крыма с оздоровительным отдыхом. Особенно это касается Евпатории и Сак, которые продолжают восприниматься как традиционные детские и бальнеологические курорты.

Многие крымские здравницы сегодня загружены практически круглый год, а аудитория санаториев заметно помолодела.

Туристы все чаще выбирают wellness-формат, программы реабилитации и превентивной медицины. Несмотря на высокий спрос, рынок сталкивается с нехваткой качественного предложения. По данным экспертов АТОР, Крыму сегодня не хватает предложения именно качественного номерного фонда, с которым работают туроператоры. Большую долю общего предложения занимают апартаменты от местных девелоперов, старые санатории и частный сектор. «Новых отелей строится не так много — 3–5 объектов в год, притом что общее количество больших отелей на полуострове — 400–450»,— подчеркивает Сергей Ромашкин. По словам Валерия Бритауса, рынок по-прежнему «перенасыщен объектами, требующими реновации»,— старыми санаториями, небольшими пансионатами и частным сектором, тогда как современных гостиниц высокого класса «катастрофически не хватает». Он подчеркивает, что в высокий сезон дефицит качественного предложения становится особенно заметным.

Инвестиционный интерес

Многих инвесторов и отельеров останавливает ярко выраженная сезонность отдыха в Крыму, отмечают в АТОР. В межсезонье отели сталкиваются с низкой загрузкой, а кадровый дефицит ощущается особенно остро. Дополнительное ограничение для новых проектов — логистические сложности при строительстве и поставках. При этом, по словам Александры Усачевой, за последние десять лет в регионе подписано 65 инвестиционных соглашений в сфере туризма более чем на 254 млрд руб. Алексей Волков добавляет, что сейчас в Крыму реализуется 237 инвестпроектов на 342 млрд руб., включая строительство гостиниц, реконструкцию санаториев и создание новых туристических кластеров.

Таким образом, Крым постепенно переходит от модели доступного курорта к этапу масштабного инфраструктурного развития. В частности, открываются новые дорожные развязки и трассы, строятся гостиницы, санатории и туристические комплексы. По словам Владислава Бури, особенно активно развивается западное побережье — участок от Сак до Евпатории, где реализуются новые курортные проекты. Одновременно модернизируется городская инфраструктура в Ялте, Алуште и Евпатории.

При этом рост спроса в последние два сезона во многом связан не только с внутренним развитием Крыма, но и с проблемами конкурентов.

В прошлом году, в частности, сыграл свою роль фактор закрытой Анапы. «Рост спроса связан с улучшением инфраструктуры и относительной ценовой доступностью. Но в том числе и с тем, что у Крыма в этом сезоне временно ослаблены его основные конкуренты — Анапа и отчасти Сочи»,— говорит Сергей Ромашкин.

Крым находится в начале масштабной государственной трансформации туристической отрасли, уверена Александра Усачева. По ее оценке, регион постепенно переходит от конкуренции исключительно по цене к конкуренции по качеству сервиса и инфраструктуры. В ближайшие годы на полуострове должны появиться десятки новых объектов размещения, включая крупные санаторные и курортные комплексы.

Среди крупнейших проектов эксперты называют «Золотые пески России» и «Крымскую Ривьеру», которые реализуются в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». По оценкам рынка, только эти проекты добавят региону около 5,5 тыс. гостиничных номеров и смогут обеспечить более 1 млн дополнительных туристических поездок ежегодно.

Владислав Буря напоминает, что после 2014 года операторов останавливали санкционные риски и неопределенность с туристическим потоком. Дополнительным фактором была недостаточно развитая инфраструктура в первые годы после вхождения региона в состав России. Но ситуация постепенно меняется. На рынке уже работают крупные управляющие компании, включая Marins Hotels, Vizant Group, UPRO Group и Palmira Group. А федеральные бренды начали проявлять интерес к Крыму лишь недавно, после того как полуостров продемонстрировал устойчивый рост турпотока даже без авиасообщения.

Одним из крупнейших инвесторов становится Cosmos Hotel Group. «Cosmos Hotel Group анонсировала масштабное расширение в Крыму до 2030 года. Компания заключила соглашения с региональными девелоперами о создании 14 гостиничных комплексов категорий от трех до пяти звезд. Совокупный номерной фонд будущих отелей превысит 17,4 тыс. единиц. Также интерес к региону проявляют Azimut Hotels и другие операторы»,— рассказала Александра Усачева.

Алексей Волков связывает рост инвестиционной активности с масштабными государственными проектами. В частности, в рамках проекта «Пять морей и озеро Байкал» в Сакско-Евпаторийском регионе создается круглогодичный курорт «Золотые пески России», где планируется строительство 21 гостиницы категорий от трех до пяти звезд почти на 10 тыс. номеров. По оценке эксперта, именно такие проекты должны постепенно сократить дефицит качественного номерного фонда и изменить структуру предложения на крымском рынке.

При этом спрос концентрируется вокруг отдельных качественных объектов. Самыми популярными отелями региона на платформе Level.Travel остаются «Ялта-Интурист» (168 тыс. руб. на неделю на двоих с перелетом) и Ribera Resort & Spa (136 тыс. руб.). Туристы готовы мириться с шести-семичасовым трансфером из Краснодара ради отдыха в качественных курортных комплексах.

Конкуренция за лояльность

Пик посещаемости Крыма приходится на июль и август, однако стабильный спрос наблюдается и в межсезонье, особенно в Ялте, Алуште и Евпатории. «Рождество в Севастополе, где туристы осматривают древние ханские дворцы, гуляют по романтичной Ялте и любуются лазурными бухтами Балаклавы. Золотая осень — это треккинг в Судаке и Новом Свете. Весной сюда едут за солнцем, крымскими подснежниками, розовым цветением персиков, прогулками по Никитскому ботаническому саду. Туристы посещают Массандровский дворец, в сопровождении профессионального гида спускаются в пещеру Эмине-Баир-Хосар, чтобы увидеть самые высокие водопады Крыма — Учан-Су и Джур-Джур. Украшением региона являются парки Южного берега: они отражают как модные тенденции разных эпох, так и вкус их создателей»,— перечисляет эксперт сообщества туроператоров «Большая страна» Юлия Любимова.

Таким образом, несмотря на геополитическую напряженность и ограничения воздушного сообщения, Крым остается одним из ключевых внутренних направлений для российских туристов, резюмирует госпожа Любимова. Тем не менее эксперты считают, что в целом по стране внутренний туризм вышел на плато, а значит, регионам предстоит конкурировать уже не только за новых туристов, но и за возвращение лояльных гостей. В этих условиях на первый план выходят качество сервиса, позиционирование и способность регионов формировать уникальное предложение. Именно поэтому, напоминает господин Волков, власти республики объявили 2026 год Годом крымского гостеприимства. Инициатива, по его словам, исходила от бизнеса и направлена на повышение качества сервиса и укрепление имиджа полуострова как круглогодичного курорта.

Анна Александрова