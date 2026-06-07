Явка на парламентских выборах в Армении превысила 30% за шесть часов

К 14:00 (13:00 мск) на парламентских выборах в Армении проголосовали 847 тыс. избирателей. Явка составляет 33,84%. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия республики, передает Armenpress.

Всего голосовать на выборах имеют право 2,5 млн жителей Армении. Голосование началось 7 июня в 8:00 (7:00 мск). Участки закроются в 20:00 (19:00 мск).

За места в парламенте Армении борются 18 политических сил — 16 партий и два блока, включая «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна, который руководит страной с 2018 года.

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