СКА переезжает на «СКА Арену»

Хоккейный СКА в межсезонье — один из самых главных поставщиков новостей, причем не только тех, которые касаются спорта. Во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026), который прошел в городе на Неве, объявили, что клуб возвращается играть на «СКА Арену» — более того, стадион стал его собственностью. Там же продолжит выступления китайский «Шанхай Дрэгонс». Обе команды в предстоящем сезоне сильно обновятся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Хоккейный клуб СКА», благодаря своему спонсору - ПАО «Газпром», выкупил 100 процентов уставного капитала у ООО «СКА-Арена», и стадион стал собственностью хоккейного клуба

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ «Хоккейный клуб СКА», благодаря своему спонсору - ПАО «Газпром», выкупил 100 процентов уставного капитала у ООО «СКА-Арена», и стадион стал собственностью хоккейного клуба

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Во время ПМЭФ-2026 стало известно, что ООО «Хоккейный клуб СКА» приобрело 100% уставного капитала ООО «СКА Арена» (владелец комплекса «СКА Арена») и с нового сезона команда будет выступать на стадионе, который расположен на проспекте Юрия Гагарина.

Новость не то чтобы стала сенсационной. Разговоры о возвращении красно-синей команды на «СКА Арену» шли давно, но были причины им не верить. СКА дважды пытался освоиться на новом стадионе, играя там матчи сезонов 2023/24, 2024/25, но дважды возвращался по разным причинам в обжитый Ледовый. Во-первых, на «СКА Арене» были недоделки, мешающие там квартировать хоккейной команде. Во-вторых, прошлым летом закрыли на реконструкцию станцию «Парк Победы», ближайшую к стадиону. В-третьих, стоимость аренды комплекса, по некоторым данным, в 15 раз превышала ту, что клуб СКА платил Ледовому дворцу.

В прошлом сезоне на «СКА Арене» начала выступать другая хоккейная команда — «Шанхайские драконы», которую перевезли в Петербург, чтобы заполнить хоккеем новый стадион. Для этой игры он и был построен. Такой союз стал возможен потому, что к обеим структурам — клубу «Шанхай Дрэгонс» и «СКА Арене» — имеет отношение бизнесмен Геннадий Тимченко. Это сделало ситуацию еще более парадоксальной: дом, построенный для СКА, в том числе не без участия городской администрации, выделившей для строительства 10 млрд рублей, заняла другая, китайская команда, а СКА ютился в Ледовом, вмещающем 12 с лишним тысяч зрителей. На «СКА Арене» можно собрать на хоккее почти 24 тыс. болельщиков, что доказал сам СКА, проведя там матч чемпионата КХЛ в 2024 году против «Сочи». Эти цифры стали рекордными для стадионов с крышей.

На днях ситуация разрешилась, потому что ООО «Хоккейный клуб СКА» благодаря своему спонсору ПАО «Газпром» выкупил 100% уставного капитала у ООО «СКА-Арена» и стадион таким образом стал собственностью ХК.

«Хоккейный клуб СКА с радостью сообщает, что благодаря председателю правления ПАО «Газпром» А. Б. Миллеру и по его решению впервые за 80 лет клуб приобрел свой дом — современный, самый вместительный в мире, построенный по самым передовым технологиям выдающимися российскими архитекторами и дизайнерами, самый безопасный и самый гостеприимный. ХК СКА искренне благодарит ПАО «Газпром» и каждого болельщика в компании, кто вложил часть своих усилий и помог в реализации этой сделки»,— говорится в пресс-релизе.

Правда, и «Шанхай Дрэгонс» никуда со «СКА Арены» в предстоящем сезоне не уедет. Ехать, ему, собственно, некуда: в Китае нет условий для проведения матчей чемпионата КХЛ. Поэтому обе команды — и СКА, и «Шанхай» — будут принимать соперников на стадионе в Московском районе Петербурга. С учетом этого факта в Континентальной хоккейной лиге составляется календарь сезона.

Надо сказать, что в обеих командах произошли большие изменения. Из СКА в результате обменов и по истечении срока контрактов ушли такие известные игроки, как форварды Марат Хайруллин, Михаил Воробьев, Матвей Поляков. Команду пополнили защитники Арсений Варлаков из «Торпедо», Алексей Маклюков из «Металлурга», Владислав Семин из «Лады», Василий Атанасов из «Торпедо». И это еще не все изменения у армейцев с Невы. Состав «Шанхайских драконов» вообще снесли почти под ноль, оставив только нескольких хоккеистов, которые пригодятся. Весной президентом этого клуба стал известный в прошлом хоккеист, олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе СКА Илья Ковальчук. На роль генерального менеджера был назначен другой бывший игрок СКА и разных клубов КХЛ Евгений Артюхин. Они будут набирать летом новую команду.

В минувшем сезоне оба клуба, базирующиеся в Петербурге, выступили неудачно: «Шанхай» не попал в плей-офф, СКА вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, проиграв дуэль ЦСКА с общим счетом 1-4.

Кирилл Легков