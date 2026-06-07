AP: военные США не понимают противоречивых заявлений Трампа о переброске войск

Руководство армии США ждет дополнительных разъяснений от администрации президента Дональда Трампа после его противоречащих друг другу заявлений о переброске войск в Европе. Об этом написало Associated Press (AP) со ссылкой на источники в американской армии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Daniel Lцb / dpa Picture-Alliance / AFP Фото: Daniel Lцb / dpa Picture-Alliance / AFP

В начале мая Дональд Трамп заявил, что США выведут 5 тыс. своих военнослужащих из Германии. Через несколько недель он сообщил о намерении направить в Польшу 5 тыс. американских военных.

При этом, как отмечают источники, неясно, какие войска куда планируется переводить. Подразделения из Германии, возможно, будут выведены в США или же будут переведены в Польшу, однако никаких конкретных решений по этому поводу пока не принято.

В частности, прямо перед заявлением господина Трампа об увеличении числа войск в Польше руководство армии отменило ротацию военнослужащих в Европе. В итоге отправка части военнослужащих в Польшу была отменена, а часть, приехав туда, до сих пор ждет дальнейших распоряжений. По мнению источников, постоянное изменение планов может негативно сказаться на моральном духе американских военнослужащих.

Яна Рождественская