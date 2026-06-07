Песков: Зеленский при желании мог передать письмо Путину не публично

Президент Украины Владимир Зеленский мог бы найти другой способ, чтобы передать письмо президенту РФ Владимиру Путину, считает пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он добавил, что документ был доведен до сведения господина Путина в установленном служебном порядке.

«Если хочешь передать письмо — передай. Если используешь мегафон — не называй это письмом»,— сказал господин Песков в беседе с журналистом ИС «Вестей» Павлом Зарубиным.

Открытое письмо украинского лидера было опубликовано 4 июня на сайте президента Украины. В нем господин Зеленский предложил Владимиру Путину провести переговоры по урегулированию конфликта в третьей стране — Швейцарии, Турции или в одном из арабских государств. Господин Путин заявил, что пока не видит смысла в личной встрече.