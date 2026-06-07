КНДР осудила поставки Соединенными Штатами вооружений Южной Корее

Решение Соединенных Штатов одобрить продажу Южной Корее комплектов высокоточного вооружения JDAM ведет к дальнейшей эскалации напряженности на Корейском полуострове. Об этом рассказал агентству ЦТАК заместитель начальника Главного управления вооружений Минобороны КНДР.

«Одобрение Вашингтоном продажи оружия Республике Корея является результатом так называемой оборонной стратегии, которая направлена на усиление военного потенциала Сеула под предлогом сдерживания Пхеньяна», — указал представитель Минобороны, имя которого в статье не приводится.

Собеседник отметил, что «активная переброска вооружений США в союзнические страны в Азии носит несомненный наступательный характер во всех сферах — на суше, на море, под водой и в воздухе». Как указано в материале, США одобрили поставку РК 708 хвостовых комплектов KMU-557 JDAM и 58 комплектов KMU-572 на сумму около $106 млн. В Пхеньяне также напомнили о подготовке Вашингтона к отправке вооружений Тайваню и Японии, включая дальнобойные системы и авиационную технику.

В мае Госдеп США одобрил потенциальную продажу Южной Корее вертолетов и сопутствующего оборудования на сумму до $4,2 млрд. Закупки должны «укрепить безопасность ключевого союзника США в Индо-Тихоокеанском регионе», повысить способность Южной Кореи реагировать на «текущие и будущие угрозы», а также обеспечить стране надежное сдерживание.