Южная Корея закупит у США вертолеты и оборудование на $4,2 млрд

Госдеп США одобрил потенциальную продажу Южной Корее вертолетов и сопутствующего оборудования на сумму до $4,2 млрд. Закупки должны «укрепить безопасность ключевого союзника США в Индо-Тихоокеанском регионе», повысить способность Южной Кореи реагировать на «текущие и будущие угрозы», а также обеспечить стране надежное сдерживание, сообщает Bloomberg.

Уточняется, что Сеул намерен приобрести 24 вертолета MH-60R Seahawk производства подразделения Sikorsky компании Lockheed Martin, а также навигационное, гидролокационное и другое оборудование на сумму до $3 млрд. По данным производителя, эти воздушные суда «обеспечивают военно-морские силы возможностями ведения противолодочной и противокорабельной борьбы».

Кроме того, Южная Корея запросила закупку модернизированных ударных вертолетов AH-64E Apache на сумму до $1,2 млрд. Сделка предполагает также поставку восьми радиолокационных станций управления огнем AN/APG-78 Longbow, совместно производимых компаниями Lockheed Martin и Northrop Grumman.

Влад Никифоров