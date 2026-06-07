Ямал вошел в топ-5 регионов, где средняя зарплата превысила 100 тыс. руб.

Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) вошел в число двадцати российских регионов со средней зарплатой выше 100 тыс. руб. по итогам марта, следует из данных «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно данным статистики, средняя зарплата в ЯНАО составила 189 тыс. руб. против 168 тыс. руб. годом ранее. Опережают Ямал Чукотский автономный округ и Москва — в марте этого года они стали единственными регионами, где средняя зарплата превысила 200 тыс. руб. — 246 тыс. руб. и 214 тыс. руб. соответственно. Следом идет Магаданская область, где жители в среднем получали 190 тыс. руб. После Ямала на пятом месте находится Сахалинская область с показателем 155 тыс. руб.

В список субъектов с доходами выше 100 тыс. руб. также вошли Санкт-Петербург, Московская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Саха, Камчатка, Ненецкий АО, Мурманская, Калужская, Амурская и Иркутская области, Хабаровский и Красноярский края, Забайкальский край, Приморье и Республика Коми.