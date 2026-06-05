Папа римский Лев XIV начинает многодневный визит в Испанию, где встретится с верующими, политиками, совершит мессу в почти полностью достроенном соборе Святого семейства в Барселоне и посетит центры размещения мигрантов. Визит привлек большое внимание международных СМИ, которые отмечают важный политический подтекст поездки понтифика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Папа Лев XIV на площади Святого Петра в Риме (июнь 2026 года)

Фото: Andrew Medichini / AP Папа Лев XIV на площади Святого Петра в Риме (июнь 2026 года)

Фото: Andrew Medichini / AP

El Pais (Мадрид, Испания) Твердая антитрамповская позиция папы Льва XIV пользуется поддержкой большинства испанцев Твердая позиция папы Льва XIV по отношению к президенту США Дональду Трампу, сделавшая понтифика антагонистом этой ведущей фигуры всемирного авторитарного ультраправого лагеря, находит отклик у большинства испанского общества. Почти 70% поддерживают его неприятие войны как способа решения конфликтов, которое он продемонстрировал в ответ на действия США и Израиля в Иране… 57,1% поддерживают его открытую критику массовых депортаций, проводимых Трампом… Папа Лев XIV стал… оплотом сопротивления Трампу.

Neue Zuercher Zeitung (Цюрих, Швейцария) Во время своего визита в Испанию Лев XIV столкнется со страной уже не настолько католической, как принято считать Он приедет в страну, где церковь, государство и общество все еще разбираются в отношениях друг с другом… Когда папа Лев XIV прибудет в Испанию, его, несомненно, ждет теплый прием. Более полумиллиона человек уже зарегистрировались для участия в мессах под открытым небом в Мадриде и Барселоне. Испанская столица украсила улицы сотней тысяч желтых и белых цветков… Такого приема можно было бы ожидать в глубоко католической стране. Однако Испания уже не столь католическая, как принято считать. Только каждый пятый житель страны называет себя практикующим католиком. Это удивляет. Всего 50 лет назад католическая церковь была в стране определяющей силой. При диктаторе Франсиско Франко католическая церковь следила за нравами и моралью. (Как отмечают некоторые эксперты.— “Ъ”), продолжающиеся дебаты о влиянии консервативных католических организаций на политику являются одной из особенностей Испании.

The Guardian (Лондон, Великобритания) Божественное вмешательство: почему визит папы Льва — настоящий дар небес для Педро Санчеса Решимость понтифика привлечь внимание к бедственному положению мигрантов сблизила его с премьер-министром Испании, чье ближайшее окружение и партия погрязли в коррупционных скандалах. Хотя папа Лев XIV прибывает в Мадрид только в субботу, его присутствие в испанской столице уже почти повсеместно. Улыбающееся, добродушное лицо первого понтифика из США смотрит с плакатов, бортов автобусов, памятных проездных билетов и даже с цифровых экранов в метро. Он увидит страну, политически гораздо более поляризованную, чем 15 лет назад… Жилищные проблемы, иммиграция, работа общественных служб и, кажется, бесконечная череда обвинений в политической коррупции создали лихорадочное (некоторые сказали бы — дикое) политическое настроение.

Associated Press (Нью-Йорк, США) Католики надеются, что визит папы Льва XIV в европейские центры миграции ослабит политическую напряженность Папа Лев XIV займется остро обсуждаемым вопросом миграции, посетив на следующей неделе Канарские острова, а в начале июля — остров Лампедуза. Эти скалистые отдаленные уголки Европы сталкиваются с прибытием десятков тысяч мигрантов, в основном из Африки, по самым опасным миграционным маршрутам в мире. Даже несмотря на то, что в текущем году их число сократилось, особенно на Канарских островах, эта проблема продолжает будоражить политиков в этих католических странах (Испании и Италии.— “Ъ”). Защита прав мигрантов во всем мире была приоритетом еще для папы Франциска. В 2013 году он посетил Лампедузу во время своего первого пастырского визита за пределы Рима, а три года спустя на греческий остров Лесбос привез с собой около дюжины сирийских беженцев. При папе Льве католическая церковь продолжает призывать к гуманному обращению с мигрантами по всему миру, в том числе осуждая массовые депортации в его родной стране — Соединенных Штатах.

Подготовили Яна Рождественская, Евгений Хвостик