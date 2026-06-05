«Папа Лев XIV стал оплотом сопротивления Трампу»
Глава Римско-католической церкви совершит паломничество по Испании: оценки мировых СМИ
Папа римский Лев XIV начинает многодневный визит в Испанию, где встретится с верующими, политиками, совершит мессу в почти полностью достроенном соборе Святого семейства в Барселоне и посетит центры размещения мигрантов. Визит привлек большое внимание международных СМИ, которые отмечают важный политический подтекст поездки понтифика.
Папа Лев XIV на площади Святого Петра в Риме (июнь 2026 года)
Фото: Andrew Medichini / AP
El Pais (Мадрид, Испания)
Твердая антитрамповская позиция папы Льва XIV пользуется поддержкой большинства испанцев
Твердая позиция папы Льва XIV по отношению к президенту США Дональду Трампу, сделавшая понтифика антагонистом этой ведущей фигуры всемирного авторитарного ультраправого лагеря, находит отклик у большинства испанского общества. Почти 70% поддерживают его неприятие войны как способа решения конфликтов, которое он продемонстрировал в ответ на действия США и Израиля в Иране… 57,1% поддерживают его открытую критику массовых депортаций, проводимых Трампом… Папа Лев XIV стал… оплотом сопротивления Трампу.
Neue Zuercher Zeitung (Цюрих, Швейцария)
Во время своего визита в Испанию Лев XIV столкнется со страной уже не настолько католической, как принято считать
Он приедет в страну, где церковь, государство и общество все еще разбираются в отношениях друг с другом… Когда папа Лев XIV прибудет в Испанию, его, несомненно, ждет теплый прием. Более полумиллиона человек уже зарегистрировались для участия в мессах под открытым небом в Мадриде и Барселоне. Испанская столица украсила улицы сотней тысяч желтых и белых цветков… Такого приема можно было бы ожидать в глубоко католической стране. Однако Испания уже не столь католическая, как принято считать. Только каждый пятый житель страны называет себя практикующим католиком.
Это удивляет. Всего 50 лет назад католическая церковь была в стране определяющей силой. При диктаторе Франсиско Франко католическая церковь следила за нравами и моралью. (Как отмечают некоторые эксперты.— “Ъ”), продолжающиеся дебаты о влиянии консервативных католических организаций на политику являются одной из особенностей Испании.
The Guardian (Лондон, Великобритания)
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Решимость понтифика привлечь внимание к бедственному положению мигрантов сблизила его с премьер-министром Испании, чье ближайшее окружение и партия погрязли в коррупционных скандалах. Хотя папа Лев XIV прибывает в Мадрид только в субботу, его присутствие в испанской столице уже почти повсеместно. Улыбающееся, добродушное лицо первого понтифика из США смотрит с плакатов, бортов автобусов, памятных проездных билетов и даже с цифровых экранов в метро.
Он увидит страну, политически гораздо более поляризованную, чем 15 лет назад… Жилищные проблемы, иммиграция, работа общественных служб и, кажется, бесконечная череда обвинений в политической коррупции создали лихорадочное (некоторые сказали бы — дикое) политическое настроение.
Associated Press (Нью-Йорк, США)
Католики надеются, что визит папы Льва XIV в европейские центры миграции ослабит политическую напряженность
Папа Лев XIV займется остро обсуждаемым вопросом миграции, посетив на следующей неделе Канарские острова, а в начале июля — остров Лампедуза. Эти скалистые отдаленные уголки Европы сталкиваются с прибытием десятков тысяч мигрантов, в основном из Африки, по самым опасным миграционным маршрутам в мире. Даже несмотря на то, что в текущем году их число сократилось, особенно на Канарских островах, эта проблема продолжает будоражить политиков в этих католических странах (Испании и Италии.— “Ъ”).
Защита прав мигрантов во всем мире была приоритетом еще для папы Франциска. В 2013 году он посетил Лампедузу во время своего первого пастырского визита за пределы Рима, а три года спустя на греческий остров Лесбос привез с собой около дюжины сирийских беженцев. При папе Льве католическая церковь продолжает призывать к гуманному обращению с мигрантами по всему миру, в том числе осуждая массовые депортации в его родной стране — Соединенных Штатах.