Мировые медиа обсуждают итог женского финала Открытого чемпионата Франции по теннису. Наблюдатели сходятся во мнении, что к такому результату все и шло. Кто-то называет победу российской спортсменки началом новой эры в женском теннисе. А испанские комментаторы ожидаемо делают акцент на роли в ее триумфе тренера Кончиты Мартинес.

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Фото: Thibault Camus, AP Мирра Андреева

Фото: Thibault Camus, AP

BBC (Лондон, Великобритания) Андреева выиграла Roland Garros, сказка Хвалиньской закончилась Тинейджер Мирра Андреева завоевала свой первый титул на турнире Большого шлема… Несмотря на то что тысячи польских болельщиков горячо поддерживали Хвалиньскую, Андреева показала свою растущую зрелость, которая позволила ей сохранить самообладание и выиграть девять геймов подряд… Ожидания сопровождали Андрееву с прорыва в туре WTA на Открытом чемпионате в Мадриде в 2023 году, где ее талант и бесстрашие заслужили похвалу от бывшего первого номера мирового рейтинга из Британии Энди Маррея. Все чувствовали, что победа в одном из крупнейших турниров — вопрос времени. Но совершенствование игры и умение справляться с шумихой под пристальным вниманием публики могут занять некоторое время… Особенно впечатляющим было то спокойствие, с которым она в четверг в полуфинале обыграла посеянную под 15-м номером украинку Марту Костюк, когда матч проходил на фоне политической напряженности.

The Nation (Лахор, Пакистан) Мирра Андреева — заря новой великой эры в теннисе На протяжении многих лет женский теннис искал свою следующую сверхзвезду. В этом спорте нет недостатка в чемпионах, ярких личностях, захватывающих сюжетах. Однако настоящие таланты поколенческого уровня — редкость. Ведь они появляются не просто благодаря победам на турнирах, но благодаря тому, что меняют представления, изменяют ожидания, убеждают спортивный мир в том, что на его глазах разворачивается что-то особенное. На Roland Garros 2025 года Мирра Андреева сделала именно это… Мирра Андреева прибыла в Париж одной из самых многообещающих теннисисток. Она уехала оттуда чемпионкой турнира Большого шлема, национальной спортивной иконой и, может, самой потрясающей молодой спортсменкой в мире. Годы спустя историки тенниса, возможно, будут вспоминать ее триумф на Открытом чемпионате Франции не только как турнир, на котором она заявила о себе, но как событие, ознаменовавшее начало новой эры. Если судить по турниру в Париже, у женского тенниса, возможно, уже появилась следующая великая чемпионка.

L’Equipe (Париж, Франция) «Почему бы не поблагодарить саму себя? В конце концов, это же я делаю всю работу»: Мирра Андреева — глоток свежего воздуха, сметшего все на Roland Garros Чтобы с четвертой попытки победить в Париже, россиянка не просто воспользовалась преждевременным выбытием Арины Соболенко, Иги Швёнтек и Коко Гауфф. Она доминировала на турнире, уступив всего один сет в семи матчах — во втором раунде против Марины Бассольс — и явно переиграв шесть остальных соперниц. Андреева обладает потрясающей подачей, регулярно разгоняя первый мяч почти до 200 км/ч. С этим она сочетает мощный и стабильный удар с задней линии, огромную способность адаптироваться к игре соперницы, великолепную выносливость… Она также привносит улыбку и свежесть, демонстрируя спонтанность в речи и немалую игривость за всем этим. Никто никогда и не сомневался, что сибирский вундеркинд, которая… в 17 лет вошла в первую десятку и которой предсказывали блестящее будущее, однажды выиграет турнир Большого шлема… Говоря спасибо всем, кто помог ей справиться с ожиданиями и давлением и осуществить свою мечту, включая родителей и тренера Кончиту Мартинес, россиянка не забыла и о себе, «поблагодарив себя за то, что поверила в это». Эта фраза очень ей подходит. Ведь она звучит так естественно.

El Pais (Мадрид, Испания) Первый крупный титул Мирры Андреевой — триумф, который должен был случиться. Roland Garros теперь принадлежит ей Эта победа — кульминация отлично проделанной работы, идеальной лепки, над которой (Кончита Мартинес и Мирра Андреева.— “Ъ”) вместе трудились последние два года, синхронности, терпения, методичности, наконец, кульминация процесса, который вел 19-летнюю теннисистку туда, где и было ее место, естественно. Ведь россиянка — это драгоценный камень, который нужно было отшлифовать и который рано или поздно должен был засиять. Все это произошло в Париже, где ранее оставили след ее соотечественницы Анастасия Мыскина (2004), Светлана Кузнецова (2009) и любимица прессы Мария Шарапова (2012 и 2014). Теперь наступил ее черед.

Подготовил Николай Зубов