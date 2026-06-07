Сняты ограничения в аэропортах Геленджика и Сочи

В аэропортах Геленджика и Сочи сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом говорится в сообщении Росавиации в Telegram-канале.

Ограничения вводили утром 7 июня для обеспечения безопасности полетов. В аэропорту Сочи ограничения сняли в 11:56, а в воздушной гавани Геленджика — 12:16. Согласно информации онлайн-табло сочинского аэропорта, задерживаются более 70 рейсов. Некоторые самолеты ожидают разрешения на вылет с 5 и 6 июня.

В Сочи 6 июня трижды объявляли опасность атаки беспилотников. Обломки дрона упали на проезжую часть. Взрывной волной выбило стекла в рейсовом автобусе, в нем находилось 15 человек. Утром в субботу власти также сообщили о возгорании на усть-лабинской нефтебазе, произошедшем в результате атаки БПЛА.