В Таиланде задержали россиянку за незаконное оказание косметологических услуг

В Таиланде полиция задержала россиянку по подозрению в управлении нелицензированной косметологической клиникой. Об этом пишет местная газета Bangkok Post.

Полицейские обыскали дом. Предположительно, в нем велась незаконная трудовая деятельность. У подозреваемой 45-летней россиянки изъяли медицинские изделия и оборудование на сумму более 600 тыс. батов ($18 тыс.). Женщина не смогла предъявить никаких медицинских лицензий. Она призналась, что некоторые медикаменты были ввезены в Таиланд из России.

Россиянка отрицала, что управляла нелегальным косметологическим салоном или предоставляла клиентам соответствующие услуги. В ходе обыска оперативники изъяли инъекционный коллаген и лидокаин, а также рецептурный противовоспалительный препарат, пероральные формы которого запрещены в Таиланде. Полицейские также обнаружили пакеты со шприцами, иглами и перчатками.

Россиянку предварительно обвинили в незаконном управлении медицинским учреждением и продаже незарегистрированных лекарственных средств. Согласно таиландскому законодательству, нарушение иностранцами трудового законодательства грозит штрафом до 100 тыс. батов ($3,2 тыс.), тюремным заключением на срок до пяти лет и депортацией из страны.

В мае на тайском острове Пханган полиция задержала 21 иностранца по подозрению в ведении незаконного бизнеса. Среди задержанных — трое граждан России, а также выходцы из Австралии, Германии, Франции, Нидерландов, Словакии, Израиля, Турции, Украины и Филиппин.