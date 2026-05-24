В Таиланде задержали троих россиян за ведение нелегального бизнеса

На тайском острове Пханган полиция задержала 21 иностранца по подозрению в ведении незаконного бизнеса. По данным местного издания Daily News, среди задержанных — трое граждан России, а также выходцы из Австралии, Германии, Франции, Нидерландов, Словакии, Израиля, Турции, Украины и Филиппин.

Суд острова Самуи выдал ордера на арест фигурантов. Следствие считает, что они вели бизнес с использованием тайских подставных лиц. Полиция изъяла десятки документов о праве собственности на землю общей оценочной стоимостью 200 млн батов (более $6 млн). Иностранцам предъявили обвинения «в предоставлении по предварительному сговору ложной информации должностному лицу» и «незаконном приобретении земли», указывает Daily News.

Законодательство Таиланда запрещает иностранцам владеть в местных компаниях долей, превышающей 49%. Привлечение тайских граждан для фиктивного участия в оставшемся 51% считается преступлением.