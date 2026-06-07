Власти Кузбасса прогнозируют падение инвестиций в основной капитал на 5%

Объем инвестиций в основной капитал Кузбасса в 2026 году ожидается ниже уровня прошлого года и составит 359 млрд руб., заявил в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Илья Середюк. В 2025 году показатель составил 377 млрд руб.

«Мы все еще имеем дело со спадом инвестиционной активности»,— сказал господин Середюк (цитата по ТАСС). Причину спада глава региона объяснил кризисом в угольной отрасли.

Как писал «Ъ-Сибирь», в 2026 году доходная часть бюджета Кемеровской области составит 196,3 млрд руб., расходная — 222,9 млрд руб. Дефицит прогнозируется в размере 26,6 млрд руб. В первом квартале 2026 года областной бюджет Кузбасса был исполнен с дефицитом в 18,2 млрд руб.

Михаил Кичанов